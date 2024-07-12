В Германии готовятся к возможному противостоянию с Россией. По мнению военного эксперта, оптимальные условия для развязывания войны против НАТО у Москвы появятся в 2029 году.

Тогда, говорит генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер, Россия будет иметь около 1,5 миллиона солдат, что почти вдвое больше количества оккупантов, задействованных сейчас в Украине.

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Берлин готовится к войне с Москвой

По словам Бройера, Германия должна многое сделать до 2029 года. Так, он указал, что нынешнего запаса снарядов в стране хватит лишь на два дня войны, тогда, как по правилам НАТО, их должно быть достаточно минимум для 30 дней боевых действий.

Уступает Германия России в количестве танков. На сегодня страна-агрессор строит примерно полторы тысячи танков в год. Берлин, тем временем, имеет менее 300 боевых танков.

Не хватает ФРГ и солдат. Ее вооруженные силы насчитывают 181 500 военнослужащих, что на 20 тысяч меньше целевой численности в 203 тысячи военных. Поэтому сейчас власти Германии рассматривают возможность восстановления обязательной военной службы.

Если во времена холодной войны Германия без особых усилий направляла на оборону от 3 до 4 процентов ВВП, то сейчас Шольц борется за то, чтобы добиться показателя в 2 процента.

Как отмечают в СМИ, правительство уже разработало "Оперативный план Германия". В документе описано, какой должна быть военная архитектура страны до начала возможного военного конфликта. Главная задача Германии – обеспечить развертывание и снабжение топливом, продовольствием и медикаментами сил НАТО.

Напомним, что генсек Альянса Йенс Столтенберг исключил нападение России на союзников, потому что Путин полностью поглощен в войну в Украине.