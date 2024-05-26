США будут твердо поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против "жестокого тирана", – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что его страна будет твердо поддерживать украинцев в борьбе за свободу против Владимира Путина, которого он назвал "жестоким тираном". В частности, Байден отметил критическую роль военных США в поддержке Украины и других партнеров в мире.

При этом лидер Соединенных Штатов еще раз подчеркнул, что американские военные не будут воевать в Украине, но военная поддержка США останется твердой.

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Байден заявил, что военных не отправит

Нет американских солдат, которые бы воевали в Украине. И я настроен это так и оставить. Но мы крепко стоим с Украиной и будем стоять проучу с ними, когда они противостоят человеку, которого я хорошо знаю много лет, жестокому тирану. Мы не можем покинуть Украину и мы ее не покинем,

– сказал Байден.

С этими словами он обратился к более тысячи выпускников Военной академии США в Вест-Пойнте, перед которыми он выступал в субботу, 25 мая.

"Именно сейчас американские солдаты поддерживают отважных украинцев в борьбе за свободу. Наши солдаты круглосуточно работают над обеспечением перемещения боеприпасов и техники по суше, морю и воздуху", – отметил Байден.

Американский лидер уточнил, что военная поддержка не исчерпывается только предоставлением оружия, американские военные также проводят обучение украинских коллег – учат их использовать передовые системы вооружения, такие как HIMARS, Patriot и танки Abrams. Кроме этого, они делятся уроками тактической боевой помощи раненым с украинскими медиками и хирургами.

Также Байден в своей речи напомнил, что предупреждал кремлевского диктатора Путина, который был уверен, что НАТО распадется "сразу после того, как я принял присягу".

"Я сказал ему в Швейцарии: "Вы хотите "финляндизации" Украины. Вы получите "НАТОизацию" Европы", – поделился Байден.

США выделили Украине пакет военной помощи: что известно

Недавно Вашингтон объявил об очередной программе поддержки Украины на сумму в 275 миллионов долларов.

Отмечается, что эта программа является лишь одним из составляющих огромного пакета поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Соответствующую новость объявил в пятницу, 24 мая, государственный секретарь Энтони Блинкен и подтвердил Пентагон.

Американская программа поддержки на сумму в 275 миллионов долларов предусматривает предоставление Украине: