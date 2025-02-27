Буданов заявил, что знал схему грядущего нападения России еще в 2021 году
Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что еще в октябре 2021 года в США он представил подробную схему грядущего российского вторжения в Украину. В частности, на ней были указаны направления атак и состав.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Кирилла Буданова в интервью Укринформу.
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Знал ли Буданов о планах России к полномасштабному вторжению
По словам Буданова, еще осенью 2021 года в США он показал схему, направления и количество сил, которыми Россия собирается напасть на Украину
Приблизительно в октябре 2021 года было такое интервью в Соединенных Штатах., когда я показал схему– как будет, какими силами, по каким направлениям будет происходить нападение. Это к тому моменту была уже обнародована информация,
– рассказал глава ГУР.
Отвечая на вопросы журналистов о недавнем интервью генерала Наева, в котором он заявил, не имевший информации о полномасштабном вторжении России, Буданов отметил, что на 2021 год разведка уже обнародовала информацию о направлениях и способах российского наступления на Украину.
"Понимаете, если мы что-то обнародовали, значит, точно это все (информация о вторжении – 24 Канал) всюду проходило до того момента. Напоминаю еще раз: это был октябрь (интервью Буданова, в котором он рассказал о предстоящем наступлении России – 24 Канал), можно посмотреть точно, теперь в открытых источниках есть возможность найти", – отметил Буданов.