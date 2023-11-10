Очень важный этап: военный эксперт объяснил слова Ермака о "стометровке" на фронте

Андрей Ермак утверждает, что по состоянию на сегодняшний день война находится на завершающей трети своего пути. Соответственно, для того чтобы победить в ней, Украине нужно сделать мощный рывок на финише.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он соглашается с оценкой руководителя ОПУ по поводу того, что полномасштабная российско-украинская война уже пересекла свой экватор.

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Какая сейчас стадия полномасштабной войны

Украина и наши партнеры подводят итоги летней кампании 2023 года. И кроме спортивных метафор очень часто пытаются искать исторические аналогии.

"Мы находимся на очень непростом этапе, в котором победу может одержать тот, кто жаждет победы. Эта ситуация напоминает Итальянский фронт Второй мировой войны, когда у союзников был блестящий план стремительной операции, однако бои затянулись и продолжались еще достаточно долго. Победу же удалось одержать благодаря волевым действиям британцев", – рассказал обозреватель.

Однако самой воли к победе никогда не бывает достаточно для победы. Для этого Украине также нужно оружие, с которым Киеву могут помочь западные партнеры.

Обратите внимание! Недавно пессимистическим прогнозом по поводу продолжения российско-украинской войны поделился президент Чехии и военный Петер Павел. Он отметил, что из-за нестабильной геополитической ситуации военная помощь Украине может снизиться, что приведет к потере инициативы в войне.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений, что ЕС не успевают произвести обещанный миллион боеприпасов для ВСУ до марта 2024 года, тогда как КНДР смогло поставить аналогичное количество оружия в более короткие сроки.

Несмотря на это, Мусиенко не согласен, что "ось зла" сильнее демократических стран. Чтобы достичь победы, Украина должна продолжать свою санкционную и дипломатическую борьбу против Москвы с целью изоляции агрессора. В частности, положительными новостями в этом направлению являются отказ ОАЭ от экспорта в Россию товаров двойного назначения.

"Последняя треть этого "забега" может быть самой сложной. Возможно, мы не идем первыми, но и не отстаем от врага. Сейчас важно не опустить руки и совершить финальный рывок к победе", – подчеркнул военный эксперт.

Александр Мусиенко о текущей стадии войны: смотрите видео

Российско-украинская война: как оценивают боевые действия разные обозреватели