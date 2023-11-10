Такою думкою із 24 Каналом поділився військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він погоджується з оцінкою очільника ОПУ щодо того, що повномасштабна російсько-українська війна вже перетнула свій екватор.

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Яка зараз стадія повномасштабної війни

Україна та наші партнери підбивають підсумки літньої кампанії 2023 року. І, окрім спортивних метафор, дуже часто намагаються шукати історичні аналогії.

"Ми перебуваємо на дуже непростому етапі, в якому перемогу може здобути той, хто має жагу до перемоги. Ця ситуація нагадує Італійський фронт Другої світової війни, коли у союзників був блискучий план швидкої операції, однак бої затягнулися й тривали ще достатньо довго. Перемогу ж вдалося здобути завдяки вольовим діям британців", – розповів оглядач.

Однак самої волі до перемоги ніколи не буває достатньо для перемоги. Для цього Україні також потрібна зброя, із якою Києву можуть допомогти західні партнери.

Зверніть увагу! Нещодавно песимістичним прогнозом щодо продовження російсько-української війни поділився президент Чехії та військовий Петер Павел. Він зазначив, що через нестабільну геополітичну ситуацію військова допомога Україні може знизитись, що призведе до втрати ініціативи у війні. Ця заява пролунала на тлі повідомлень, що ЄС не встигають виробити обіцяний мільйон боєприпасів для ЗСУ до березня 2024 року, тоді як КНДР змогло поставити аналогічну кількість зброї в значно стисліші терміни.

Попри це, Мусієнко не згоден, що "вісь зла" є сильнішою за демократичні країни. Для того, щоб досягти перемоги, Україна мусить продовжувати свою санкційну та дипломатичну боротьбу проти Москви з метою ізоляції агресора. Зокрема, позитивними новинами з цього напрямку є відмова ОАЕ від експорту до Росії товарів подвійного призначення.

"Остання третина цього "забігу" може бути найскладнішою. Можливо, ми не йдемо першими, але і не відстаємо від ворога. Зараз важливо не опустити руки й зробити фінальний ривок до перемоги", – наголосив військовий експерт.

Олександр Мусієнко про поточну стадію війни: дивіться відео

Російсько-українська війна: як оцінюють бойові дії різні оглядачі