Оккупанты наступают вблизи Покровска и атакуют на Курщине: карта боевых действий 16 января

Кремль не выводит свои войска из Украины и продолжает штурмовые действия на фронте. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении вражеские силы дважды штурмовали позиции наших войск в районах Волчанска и Тихого.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

ВСУ отражали штурмовые действия агрессора недалеко от населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово, Тополя и Петропавловка на Купянском направлении, где за сутки произошло 5 атак оккупантов.

На Лиманском направлении мза прошедшие сутки противник атаковал 16 раз. Враг пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергиевка, Твердохлебово, Макеевка, Колодези, Терны и Григорьевка.

Какова ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 6 раз в районах Ступочек, Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 9 атак в районах Белой Горы, Торецка и Крымского.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 56 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Луч, Новый Труд, Шевченко, Удачное, Котлиное, Петропавловка, Старые Терны, Янтарное, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Успеновка, Андреевка и Дачное.

Что происходит возле Покровска: смотрите на карте

Наши защитники отбили 5 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Временка и Константинополь.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Щербаков.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник атак не проводил.

На Курском направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 13 авиационных ударов 18 управляемыми бомбами и совершил 340 артиллерийских обстрелов, в том числе 15 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.