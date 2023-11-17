Отразили 6 атак врага: ВСУ закрепились на плацдармах на левом берегу Днепра

Генштаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте. На протяжении суток герои нанесли мощные удары по врагу. Оккупанты понесли колоссальные потери.

ВСУ заявили об успехе

Украинские герои продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Тем временем на Бахмутском направлении продолжаются штурмовые действия. Оккупантам наносят потери. Генштаб ВСУ подчеркнул, что врага истощают на протяжении всей линии фронта.

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На левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении, благодаря мужеству и профессиональности украинских морских пехотинцев, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны удалось закрепиться на нескольких плацдармах,

– говорится в сообщении.

Украинские герои отразили 6 атак российских оккупантов. За сутки наши герои нанесли 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Где Россия вела безуспешные штурмовые действия

Российские оккупанты без всякого успеха пытались вести штурмовые действия на следующих направлениях:

Бахмутский;

Авдеевский;

Марьинский;

Шахтерский;

Запорожский.

Украинские защитники отразили атаки. В то же время подчеркивают, что ситуация на Востоке и Юге остается сложной. Российским оккупантам не удастся реализовать ни один свой замысел. Враг терпит колоссальные потери и проигрывает по всем направлениям фронта.