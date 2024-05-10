Где россияне сосредоточили свои основные силы: генштаб Эстонии назвал направление

В пятницу 10 мая Россия начала наступление на Харьковщине. Военные аналитики разных стран изучают ситуацию, в генштабе Эстонии привели свои выводы.

В то же время командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк считает, что потеря Часового Яра не будет иметь "решающего значения". Ранее в ГУР говорили, что падение этого города – вопрос времени.

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Что говорят в Эстонии о ситуации на фронте

Боевые действия в Украине продолжаются по всей линии фронта. Основная деятельность разворачивается на северной и восточной линиях фронта, в Луганской и Донецкой областях, пишут в генштабе Эстонии.

Россияне сконцентрированы на направлении Авдеевка – Бахмут. Они продолжают попытки окружить и захватить Часов Яр, сосредоточив на этом направлении около 20 тысяч человек.

Также в Эстонии обратили внимание на действия России на Харьковском направлении. Вывод такой же, как и выводы украинских экспертов: численности оккупантов недостаточно для захвата Харькова или Сум. Однако не исключены попытки сделать это.

В генштабе Эстонии предположили, что захватчики будут оказывать психологическое давление на украинцев и пытаться продвигать нарративы об "усталости от войны", в том числе на Западе.

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"По всей линии фронта – тяжелые бои. Направлениям на Харьковщине, Покровском и другим направлениям в Донецкой области – особое внимание. Обсудили оборонительные действия и усиление наших позиций на Харьковщине. Отдельно – Часов Яр", – написал он.

США выделили Украине новый пакет помощи на 400 миллионов долларов. Западные СМИ связывают его с наступлением на Харьковщине. Что вошло в новый пакет – читайте здесь.