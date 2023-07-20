Россия атаковала Одессу и Николаев, под Сумами ударила в лагерь: хронология 512 дня войны

Что происходит 20 июля на фронте, в тылу и на международной арене – читайте на 24 Канал.
Днем раньше Россия массированно атаковала Украину, взрывы в Крыму: хронология 511 дня войны
Хронология событий 20 июля
08:53
Виталий Ким сообщил, что среди 19 раненых в Николаеве госпитализированы двое, среди них ребенок. Разбор завалов разрушенного дома продолжается.08:43
Гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что ночью 20 июля беспилотник якобы атаковал поселок Раздольное, в результате чего были повреждены 4 административных здания. Наталья Гуменюк подчеркнула, что эти сообщения следует воспринимать с определенной дозой критики и критического мышления. Потому что враг может наращивать информационное давление для оправдания своей агрессии.
08:35 В Воздушных Силах рассказали, что ночью россияне совершили пуски:
- 7 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
- 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
- 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
- 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);
- 19 "Шахедов" по двум направлениям – южному (Чауда, Крым) и северо-восточному (Курск).
Силы ПВО уничтожили 18 воздушных целей: 2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр"; 3 крылатых ракеты наземного базирования "Искандер-К" и 13 "Шахедов". В Воздушных Силах рассказали, что под ударом российских ракет находились порты, причалы, жилые дома и торговые сети.
08:30
В Генштабе сообщили, что на направлениях Малая Токмачка – Вербовое, Новоданиловка – Роботино наши военные имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах. На Бахмутском направлении Силы обороны наступают на северном и южном фланге. При этом враг пытается наступать в ответ в районах Марьинки и Красногоровки, но ВСУ сдерживают оккупантов.08:28
Ночью Сумы атаковали 3 БпЛА типа "Shahed 136". Один из них сбит. Второй – подбит силами ПВО ВСУ. Однако третий дрон россиян попал в здание детского лагеря. В результате "прилета" повреждено здание, на месте возник пожар. Ее удалось ликвидировать.07:56
За сутки ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов. Потери врага в живой силе выросли до 240 тысяч.07:30
В ОК "Юг" сообщили, что во время ночной атаки россияне применили ракеты разного базирования: подлодка, которая несла дежурство в Черном море, стратегическая авиация с выпуском ракет типа Х-22. Также применялись береговые ракетные комплексы типа "Оникс" и, вероятно, "Искандер". Окончательные результаты еще подводятся, но общее количество целей было далеко за два десятка. В основном они были ориентированы на портовую инфраструктуру.06:43
Число раненых в Николаеве возросло до 18 человек. Известно, что 9 из них госпитализированы, в том числе 5 детей. По имеющейся информации, из-под завалов удалось спасти 2 человека: мужчину и женщину. В Одессе же количество раненых возросло до 4.05:23
Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне используют на фронте новосозданные спецподразделения "Шторм Z", в частности на Луганщине. Их подготовка хуже, чем заключенных-вагнеровцев. Однако он отметил, что они хорошо умеют "зарываться" и достать их трудно.04:18
В центре Одессы есть разрушение и пожар на площади 300 квадратных метров, известно о двух госпитализированных. Есть также прилет в области.03:59
Виталий Ким сообщил, что россияне атаковали центр Николаева. Известно о 9 раненых в результате атаки россиян: это 4 взрослых и 5 детей в возрасте от нескольких месяцев до 16 лет. Их отвезли в больницы. К сожалению, есть и погибшие.02:19
Россияне снова совершили миксованную атаку "Шахедами" и "Калибрамы" по Югу. В Николаеве и Одессе раздавались взрывы.00:09
После увольнения с СБУ Иван Баканов на длительное время исчез из информационного пространства. Однако журналисты его нашли – он почему-то в Полтавской области.00:01
Анна Маляр рассказала, что в 2022 году благодаря гаубице FH70 подразделение украинских военных смогло остановить и уничтожить колонну из 17 российских танков. Гаубица имеет одну очень интересную особенность, отличающую ее от других образцов. Благодаря встроенному двигателю пушка способна развивать скорость до 16 километров в час на расстояние до 20 километров. Дальность стрельбы обычными снарядами составляет 24,7 километра, активно-реактивными – 31 километр.