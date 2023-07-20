Россия атаковала Одессу и Николаев, под Сумами ударила в лагерь: хронология 512 дня войны

Россия продолжает атаковать Украину – третью ночь подряд россияне обстреливают Одессу и Николаев. Однако терроризировать мирное гражданское население у оккупантов удается лучше, чем выживать на фронте. ВСУ продолжают наступать на определенных направлениях и наносить врагу безумные потери.

Что происходит 20 июля на фронте, в тылу и на международной арене – читайте на 24 Канал.

Днем раньше Россия массированно атаковала Украину, взрывы в Крыму: хронология 511 дня войны

Хронология событий 20 июля

Виталий Ким сообщил, что среди 19 раненых в Николаеве госпитализированы двое, среди них ребенок. Разбор завалов разрушенного дома продолжается.Гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что ночью 20 июля беспилотник якобы атаковал поселок Раздольное, в результате чего были повреждены 4 административных здания. Наталья Гуменюк подчеркнула, что эти сообщения следует воспринимать с определенной дозой критики и критического мышления. Потому что враг может наращивать информационное давление для оправдания своей агрессии.

08:35 В Воздушных Силах рассказали, что ночью россияне совершили пуски:

7 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

19 "Шахедов" по двум направлениям – южному (Чауда, Крым) и северо-восточному (Курск).

Силы ПВО уничтожили 18 воздушных целей: 2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр"; 3 крылатых ракеты наземного базирования "Искандер-К" и 13 "Шахедов". В Воздушных Силах рассказали, что под ударом российских ракет находились порты, причалы, жилые дома и торговые сети.

В Генштабе сообщили, что на направлениях Малая Токмачка – Вербовое, Новоданиловка – Роботино наши военные имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах. На Бахмутском направлении Силы обороны наступают на северном и южном фланге. При этом враг пытается наступать в ответ в районах Марьинки и Красногоровки, но ВСУ сдерживают оккупантов.Ночью Сумы атаковали 3 БпЛА типа "Shahed 136". Один из них сбит. Второй – подбит силами ПВО ВСУ. Однако третий дрон россиян попал в здание детского лагеря. В результате "прилета" повреждено здание, на месте возник пожар. Ее удалось ликвидировать.За сутки ВСУ ликвидировали еще 530 оккупантов. Потери врага в живой силе выросли до 240 тысяч.В ОК "Юг" сообщили, что во время ночной атаки россияне применили ракеты разного базирования: подлодка, которая несла дежурство в Черном море, стратегическая авиация с выпуском ракет типа Х-22. Также применялись береговые ракетные комплексы типа "Оникс" и, вероятно, "Искандер". Окончательные результаты еще подводятся, но общее количество целей было далеко за два десятка. В основном они были ориентированы на портовую инфраструктуру.Число раненых в Николаеве возросло до 18 человек. Известно, что 9 из них госпитализированы, в том числе 5 детей. По имеющейся информации, из-под завалов удалось спасти 2 человека: мужчину и женщину. В Одессе же количество раненых возросло до 4.Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что россияне используют на фронте новосозданные спецподразделения "Шторм Z", в частности на Луганщине. Их подготовка хуже, чем заключенных-вагнеровцев. Однако он отметил, что они хорошо умеют "зарываться" и достать их трудно.В центре Одессы есть разрушение и пожар на площади 300 квадратных метров, известно о двух госпитализированных. Есть также прилет в области.Виталий Ким сообщил, что россияне атаковали центр Николаева. Известно о 9 раненых в результате атаки россиян: это 4 взрослых и 5 детей в возрасте от нескольких месяцев до 16 лет. Их отвезли в больницы. К сожалению, есть и погибшие.Россияне снова совершили миксованную атаку "Шахедами" и "Калибрамы" по Югу. В Николаеве и Одессе раздавались взрывы.После увольнения с СБУ Иван Баканов на длительное время исчез из информационного пространства. Однако журналисты его нашли – он почему-то в Полтавской области.Анна Маляр рассказала, что в 2022 году благодаря гаубице FH70 подразделение украинских военных смогло остановить и уничтожить колонну из 17 российских танков. Гаубица имеет одну очень интересную особенность, отличающую ее от других образцов. Благодаря встроенному двигателю пушка способна развивать скорость до 16 километров в час на расстояние до 20 километров. Дальность стрельбы обычными снарядами составляет 24,7 километра, активно-реактивными – 31 километр.