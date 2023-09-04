"Хлопок" в Санкт-Петербурге и замена министра обороны: хронология 557 дня войны
4 сентября 2023, 00:02Читати новину українською
ВСУ продолжают наносить врагу значительные потери и продвигаться на определенных направлениях. Тем временем россияне не оставляют попыток захватить Украину.
Что происходило 3 сентября на фронте, в тылу и на международной арене – читайте 24 Канале.
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Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео21:41 В Бурятии более 40 местных устроили перестрелку с полицейскими из-за нефрита. Браконьеры посоветовали правоохранителям ехать в Украину и "там стрелять".21:02 В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для мужчин, получающих второе высшее образование.21:00 Россияне пытаются пробить "коридор" на Лимано-Купянском направлении. Свои усилия оккупанты сконцентрировали возле населенного пункта Новоегоровка в Луганской области. Об этом заявил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.20:30 Во временно оккупированном Мелитополе россияне проводят псевдовыборы, заставляя местных жителей голосовать за "Единую Россию". Захватчики обходят дома и квартиры и снимают все на видео. В списке "Единороссов" есть 60 кандидатов. Из них не менее 28 – неместные люди. Другие – коллаборанты и предатели, данные о которых уже знают наши силовые структуры. 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Наша авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 5 раз ударила по вражеским ЗРК. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 10 артиллерийских средств противника на огневых позициях и 1 ЗРК россиян. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.18:00 Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Лидеры договорились об усилении взаимодействия в защите морских путей, работе над двусторонним документом по гарантиям безопасности для Украины и участии Франции и ее компаний в Форуме оборонных индустрий.17:30 Алексей Резников считает, что Украина сможет применить истребители F-16 весной 2024 года. Об этом глава Минобороны сказал в интервью изданию "Укринформ".17:00 Во время ночной атаки России на порт Одесской области украинские пограничники сбили 2 вражеских дрона Shahed-136. Мобильные огневые группы Измаильского пограничного отряда внесли свой вклад в защиту гражданской инфраструктуры Подунавья. 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