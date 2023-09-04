"Хлопок" в Санкт-Петербурге и замена министра обороны: хронология 557 дня войны

ВСУ продолжают наносить врагу значительные потери и продвигаться на определенных направлениях. Тем временем россияне не оставляют попыток захватить Украину.

Что происходило 3 сентября на фронте, в тылу и на международной арене – читайте 24 Канале.

Днем раньше Взрывы в Кривом Роге и Запорожье, мера пресечения для Коломойского: хронология 556 дня войны

Хронология событий 3 сентября

Жители румынского города Галац слышали взрывы и ощущали вибрацию во время очередной российской атаки по украинским портам. По их словам, это были "адские звуки".Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес перед своей отставкой мог спровоцировать дипломатический скандал с США. В частности, это произошло из-за поставок вертолетов для спецназовцев.Министр обороны Алексей Резников рассказал, что в начале полномасштабного вторжения России Украина могла потерять Киев, Николаев и Одессу. Этого не произошло благодаря тому, что тероборонцам массово выдали оружие.Жители города Курчатов в Курской области России сообщили о громких взрывах. Там якобы произошло попадание в здание федеральной службы безопасности.Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он сообщил, что предложит Кабмину заменить министра обороны. Глава государства рассматривает кандидатуру Рустема Умерова – бывшего нардепа от "Голоса".

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

В Бурятии более 40 местных устроили перестрелку с полицейскими из-за нефрита. Браконьеры посоветовали правоохранителям ехать в Украину и "там стрелять".В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для мужчин, получающих второе высшее образование.Россияне пытаются пробить "коридор" на Лимано-Купянском направлении. Свои усилия оккупанты сконцентрировали возле населенного пункта Новоегоровка в Луганской области. Об этом заявил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.Во временно оккупированном Мелитополе россияне проводят псевдовыборы, заставляя местных жителей голосовать за "Единую Россию". Захватчики обходят дома и квартиры и снимают все на видео. В списке "Единороссов" есть 60 кандидатов. Из них не менее 28 – неместные люди. Другие – коллаборанты и предатели, данные о которых уже знают наши силовые структуры. Об этом 24 Каналу сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.Морские авиаторы уничтожили российский корабль "Тунец" во временно оккупированной части акватории Черного моря. В результате 6 оккупантов погибли. Еще два захватчика получили ранения.Россия обстреляла микрорайон Карабел в Херсоне. 77-летний местный житель получил осколочные ранения предплечья. Его госпитализировали. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.Около 18:00 россияне обстреляли из артиллерии Белозерку, что в Херсонской области. 35-летний мужчина погиб, а его жену и 9-летнюю дочь госпитализировали. Также пострадал еще один местный житель. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.В течение суток произошло 25 столкновений. Россияне нанесли 1 ракетный и 39 авиационных ударов и 24 раза обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты с РСЗО. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские. Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Наша авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 5 раз ударила по вражеским ЗРК. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 10 артиллерийских средств противника на огневых позициях и 1 ЗРК россиян. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Лидеры договорились об усилении взаимодействия в защите морских путей, работе над двусторонним документом по гарантиям безопасности для Украины и участии Франции и ее компаний в Форуме оборонных индустрий.Алексей Резников считает, что Украина сможет применить истребители F-16 весной 2024 года. Об этом глава Минобороны сказал в интервью изданию "Укринформ".Во время ночной атаки России на порт Одесской области украинские пограничники сбили 2 вражеских дрона Shahed-136. Мобильные огневые группы Измаильского пограничного отряда внесли свой вклад в защиту гражданской инфраструктуры Подунавья. Об этом сообщает ГПСУ.В селе Черноморка Николаевской области местный житель взорвался на мине в воде. 36-летний мужчина проигнорировал предупредительные знаки и погиб во время купания в море. Об этом сообщили Силы обороны Юга.На Купянском направлении Силы обороны уничтожили вражескую ТОС "Буратино", один автомобиль противника, 7 БПЛА, склад боеприпасов и почти 130 оккупантов. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.После обеда в Херсоне раздались взрывы. Российские захватчики обстреливали город. Приблизительно в 14:42 начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко призвал жителей находиться в безопасных местах.С начала полномасштабного вторжения России Украина уже получила помощь под 100 миллиардов долларов (из них 50 миллиардов – от США). Это вооружение и военная техника. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью изданию "Укринформ".Ученики могут иногда не идти в школу, если они истощены из-за звуков обстрелов или ночных воздушных тревог. Нельзя отправлять ребенка на занятия, если ему плохо или он болен. Однако в такой ситуации следует руководствоваться здравым смыслом. Об этом заявил глава МОН Оксен Лисовый.Россияне, вероятно, продолжат наносить массированные ракетные удары по Украине осенью и зимой. У них есть ракетный запас и возможность его восполнять. Об этом спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сказала в комментарии 24 Каналу.Олаф Шольц упал во время пробежки и получил синяки на лице. Поэтому немецкий канцлер отменил свои встречи в Гессене, где он должен был провести агитацию за кандидатов от его Социал-демократической партии на выборах в парламент.Британский генерал в отставке, экс-командующий Объединенными силами Ричард Берронс сказал, что Украина может победить Россию в 2024 или 2025 году. Но международные партнеры должны усилить помощь Киеву.Наталья Гуменюк сообщила, что в приоритете врага остаются зерновые терминалы, портовая инфраструктура, горюче-смазочные материалы.В Санкт-Петербурге произошел сильный пожар на нефтебазе "Ручей". По предварительным данным, вероятно, вспыхнула цистерна.ГУР анонсировало фильм "Zбитые летчики России". В рамках этой спецоперации военной разведке удалось переманить на украинскую сторону российского летчика вместе с вертолетом. В анонсе фильма есть короткий отрывок с россиянином, который, скорее всего, и является тем пилотом, что на украинскую сторону. Анонсированный разведкой фильм выйдет 3 сентября в 21:15.Россия вербует на войну против Украины жителей Армении и Казахстана.Спасатели ликвидировали последствия очередной террористической атаки россиян и показали ее последствия: фото ГСЧСВ Запорожье раздался взрыв до отбоя воздушной тревоги. Что именно стало причиной неизвестно.По словам главы разведки, Китаю нужна такая конфигурация, при которой Россия не потерпит открытого проигрыша, чтобы не остаться один на один со своими проблемами. При этом для них желательно, чтобы Украина вернула свой суверенитет. В конце концов Буданов добавил, что то, что Китай заявляет, что поддерживает территориальную целостность Украины, – это уже очень много.Россияне "нервничают" из-за возможного прорыва украинскими военными их линий обороны. Чтобы сдержать контрнаступление ВСУ, враг пытается активно штурмовать на Купянском направлении.Россияне пытались наступать на нескольких направлениях на Востоке, но тщетно. Между тем, ВСУ продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах.За сутки ВСУ ликвидировали 600 оккупантов. Общие потери врага в живой силе выросли до 264 660.В Воздушных силах сообщили, что всего оккупанты выпустили по Украине 25 дронов. Украинским силам ПВО удалось сбить 22 из них. Оккупанты были нацелены на юг Одесской области, а именно на припортовую инфраструктуру. К сожалению, 2 человека ранены.

06:58 Российский майор, командир батальона разведчиков Юрий Томов в начале августа оказался в плену. Вместе с ним также удалось захватить его подчиненных. Защитники показали, как брали их в плен:

В трех аэропортах Москвы отменили все рейсы.Оккупанты атаковали "Шахедами" Одесскую область.Минобороны показали много немецких Leopard 2A4:

Силы обороны рискнули своими жизнями и распространили на временно оккупированных территориях листовки, на которых они призывали бойкотировать фейковые выборы. Также защитники передавали горячие поздравления "участникам выборов". Речь идет о членах комиссий, а также кандидатах.Городской глава Роман Кличук заявил, что в парке Шевченко в Черновцах никогда не было братской могилы. Во время раскопок и эксгумации никаких останков не нашли – оказалось, что "братская могила" все это время была выдумкой со времен СССР.