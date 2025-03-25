Россия атакует "Шахедами" и давит на фронте: хронология 1126 дня войны

В Украине начались 1126 сутки полномасштабной войны. Ночью враг в очередной раз терроризировал гражданских, атаковав "Шахедами".

О главных новостях 25 марта, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.

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