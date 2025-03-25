Россия атакует "Шахедами" и давит на фронте: хронология 1126 дня войны
В Украине начались 1126 сутки полномасштабной войны. Ночью враг в очередной раз терроризировал гражданских, атаковав "Шахедами".
О главных новостях 25 марта, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.
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Главные события дня
Воздушная тревога в области началась в 04:45, а в 06:13 начальник Запорожской ОВА сообщил об активной работе ПВО. В результате российского обстрела Запорожского района ранены 58-летняя женщина и 30-летний мужчина. В одном из сел частично разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки и автомобиль. В 7:20 враг ударил по городу. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Экстренные службы устанавливают последствия. Российские "Шахеды" сбивала украинская ПВО. Взрывы прогремели около 01:30 в Днепре и 01:47 в Одесской области. Из-за угрозы ударных БпЛА в Киевской области продолжалась воздушная тревога. В 00:05 местные жители слышали повторные взрывы в регионе.
Взрывы в Запорожской области
Взрывы в Днепре и в Одесской области
Взрывы в Киевской области
Воздушная тревога в области началась в 04:45, а в 06:13 начальник Запорожской ОВА сообщил об активной работе ПВО.
В результате российского обстрела Запорожского района ранены 58-летняя женщина и 30-летний мужчина. В одном из сел частично разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.
В 7:20 враг ударил по городу. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Экстренные службы устанавливают последствия.
Российские "Шахеды" сбивала украинская ПВО. Взрывы прогремели около 01:30 в Днепре и 01:47 в Одесской области.
Из-за угрозы ударных БпЛА в Киевской области продолжалась воздушная тревога. В 00:05 местные жители слышали повторные взрывы в регионе.