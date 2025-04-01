Россияне продвинулись на нескольких направлениях фронта, ВСУ – возле Торецка: хронология 1133 дня войны

В Украине начались 1133 сутки полномасштабной войны. Ночью враг впервые за долгое время не запустил "Шахеды".

О главных новостях 1 апреля, – ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, успехах Сил обороны, последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, – сообщает 24 Канал.

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