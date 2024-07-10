Бойцы 225 ОШБ и 223 батальона вышли из 70-дневного окружения врага

Украинские военные 223 батальона морской пехоты и 225 отдельного штурмового батальона вышли из окружения, в котором находились 70 дней. Военные круглосуточно отражали атаки оккупантов.

В это время украинские войска пытались добраться до заблокированных врагом бойцов. Дронами военным доставляли боекомплект, еду и воду.

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Как военные вышли из 70-дневного окружения

Более двух месяцев длилась операция по пробитию логистического пути к ребятам, оказавшимся в окружении. Пока мы пытались освободить путь, бойцы держали круговую оборону, круглосуточно отражая атаки оккупантов,

– рассказали в батальоне.

Там объяснили, что поставлять бойцам еду, воду и боеприпасы могли только с помощью дронов.

Военные получили ранения, на них давил враг, однако наши защитники сумели удержать позицию. Как только появилась возможность, то их вывели на ротацию.

К счастью, украинские бойцы разблокировали путь и удержали позицию.

Сейчас военные находятся в больнице, где восстанавливаются.

Кстати, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, готова ли Россия сейчас на "большой обмен" в формате "всех на всех".