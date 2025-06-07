Россияне обстреливают Курщину и 77 раз атаковали вблизи Покровска: карта боевых действий 7 июня

Российские войска неустанно пытаются захватить украинские земли. Однако Силы обороны мужественно противостоят врагу.

Только за прошедшие сутки на фронте произошло 212 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений вблизи Волчанска, Красного Первого, Волчанских Хуторов и в сторону Кутьковки.

Россияне атакуют на Харьковщине: ситуация на карте

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия россиян в районах населенных пунктов Загрызово и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении состоялась 21 атака. Вражеские войска пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новомихайловка, Зеленая Долина, Грековка, Колодези и в направлениях Новосергиевки, Нового Мира, Ольговки, Редкодуба, Волчьего Яра, Григорьевки, Торского и Серебрянского лесничества.

На Северском направлении оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений в районах Курдюмовки, Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Дилиевка, Клебан-Бык, Торецк и в сторону Александро-Калинового, Русиного Яра, Степановки и Яблоновки.

Россияне атакуют вблизи Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 77 атак в районах населенных пунктов Котляровка, Новая Полтавка, Елизаветовка, Лисовка, Покровск, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Ореховое, Надиевка, Новоукраинка, Андреевка и в направлениях населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Полтавка, Луч, Муравка, Алексеевка.

На Покровском направлении произошло более 70 атак: ситуация на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Запорожье, Комар, Новополь, Зеленое Поле, Шевченко, Свободное Поле, а также в направлении Дачного и Багатира.

На Гуляйпольском направлении россияне пять раз атаковали украинские позиции вблизи Малиновки и в сторону Полтавки.

На Ореховском направлении, в районе Пятихаток и в направлении Павловки, оккупанты дважды безрезультатно атаковали украинские позиции.

На Приднепровском направлении российские оккупанты один раз безрезультатно атаковали, пытаясь приблизиться к позициям украинских защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили 39 российских атак. Россияне совершили 161 артиллерийский обстрел, из них четыре – из реактивных систем залпового огня. А также нанесли семь авиационных ударов, во время которых сбросили 15 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

Стоит отметить, что потери России в войне с Украиной продолжают неуклонно расти. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1120 оккупантов и сбили вертолет, тогда как общие потери врага превысили 995 тысяч человек.