Россия не имеет всех преимуществ в Украине, как кажется, – глава Минобороны США

Даже несмотря на то, что Россия, кажется, имеет преимущество в своем вторжении в Украину, Кремль сталкивается со все большим количеством проблем, которые затрудняют любые попытки закрепить свои достижения.

Об этом отметил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью Bloomberg News, сообщает 24 Канал.

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Остин объяснил, имеет ли Россия "все преимущества"

Глава Пентагона заявил, что даже если Россия сможет получить все, что она хочет от войны в Украине, это дорого будет стоить ей в будущем.

Существует мнение, что Россия имеет здесь преимущество и имеет все козыри. У нее есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует в этом уравнении. И если она получит то, что хочет, это будет дорого стоить в будущем,

– сказал Ллойд Остин.

По его словам, это соображение должно учитываться в любом стремлении к прекращению огня, которое может осуществить новая администрация Дональда Трампа.

Остин подчеркнул, что россияне "также не лишены вызовов": "Они поехали в КНДР, Иран, чтобы получить помощь, оружие и боеприпасы, а теперь еще и людей", – сказал он. По данным Киева и его союзников, КНДР отправила тысячи военных в Россию.

Тем временем Украина продолжает наращивать свой потенциал, отметил Остин.

По его словам, оккупация больших территорий Украины также потребует значительных ресурсов даже после прекращения огня. "России придется инвестировать много сухопутных сил, чтобы удержать ее", – сказал он.

Также Остин ответил на критику со стороны некоторых европейских и украинских чиновников, что администрация Джо Байдена не имеет четкой стратегии поддержки Украины.

"То, что она сделала, помогло Украине выжить, помогло Украине защитить свою суверенную территорию", – прокомментировал Остин эту стратегию. "Потери 700 000 военных убитыми и ранеными - это было бы за гранью воображения три года назад" для России, когда она начала полномасштабное вторжение, сказал он.

Также он привел Сирию как еще один пример стратегического успеха в помощи Украине противостоять стране-агрессору России. По словам Остина, из-за того, что Путин посвятил так много усилий Украине, он не смог помочь своему союзнику, ныне свергнутому диктатору Башару Асаду.

Остин отметил, что без доступа к ключевой военно-морской базе в Сирии это ставит под сомнение способность Путина поддерживать свои усилия в Африке.