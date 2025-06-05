Путин хочет отрезать Украину от Черного моря и оккупировать на восток от Днепра, – Палиса

Делегация высокопоставленных чиновников Украины в Вашингтоне на этой неделе четко выразила свое мнение относительно России. Там считают, что даже когда президент США Дональд Трамп пытается склонить Москву к мирным переговорам, Кремль имеет другие масштабные планы.

В частности, о дальнейшей оккупации территорий, которые могут отрезать Украину от Черного моря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Какие намерения в отношении Украины имеет Россия

В Politico отмечают, что данные украинской военной разведки свидетельствуют о том, что Москва стремится расширить свое влияние на востоке Украины. В частности, она мечтает о захвате всей Донецкой и Луганской областей осенью.

Кроме этого, по словам заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы, Кремль хочет создать буферную зону вдоль северной границы с Россией до конца года.

Зато на следующий год Москва имеет еще более амбициозные планы. Палиса сообщил журналистам, которые собрались в посольстве Украины в Вашингтоне, что президент России Владимир Путин стремится оккупировать всю Украину к востоку от реки Днепр, которая разделяет страну пополам.

Россия также надеется захватить Одессу и Николаев, чтобы отрезать Украину от Черного моря, которое является жизненно важным каналом для экспорта украинского зерна.

К сожалению, они не говорят о мире. Они готовятся к войне,

– сообщил Палиса.

Пока непонятно, сможет ли Россия достичь этих целей. Москва медленно продвигается на поле боя, но ей трудно достичь таких больших территориальных достижений, как в начале войны.

Однако военные аналитики прогнозируют, что Россия увеличит темпы своих операций в летнем наступлении, чтобы усилить давление на Украину. В то же время они отмечают, что Москве может быть трудно поддерживать темпы до 2026 года.

Западные чиновники неоднократно заявляли, что в своей разведке они не увидели ничего, что указывало бы на то, что Путин уступил своими стремлениями навсегда привязать Украину к России и заключить грандиозную сделку с Западом, которая бы пересмотрела архитектуру безопасности в Европе после Холодной войны.

Именно это имеют в виду российские чиновники, когда говорят о решении "коренных причин" войны. Бывший директор отдела анализа России ЦРУ Джордж Биби заявил, что россияне хотят соглашения, но они не рассматривают его как главное между собой и украинцами.

По его мнению, оккупанты думают, что это длительное геополитическое перетягивание каната между Москвой и Вашингтоном.

Стоит заметить, что Россия во время переговоров с Украиной в Стамбуле изложила свои ультимативные условия для прекращения войны в так называемом "меморандуме". Он включал требования о международном признании аннексии Крымского полуострова, а также четырех украинских регионов, частично оккупированных Москвой.

В нем содержался призыв к Украине навсегда отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО и ограничить численность вооруженных сил страны, что официальный Киев считает красной линией. Учитывая это, Биби считает, что Вашингтон не полностью понимает, к какому соглашению стремится Россия.