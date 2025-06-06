Зокрема, щодо подальшої окупації територій, які можуть відрізати Україну від Чорного моря. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Генерал-майор Британії оцінив шанси армії Росії захопити 4 області України до кінця року

Які наміри щодо України має Росія

У Politico зазначають, що дані української військової розвідки свідчать про те, що Москва прагне розширити свій вплив на сході України. Зокрема, вона мріє про захоплення всієї Донецької та Луганської областей восени.

Окрім цього, за словами заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси, Кремль хоче створити буферну зону вздовж північного кордону з Росією до кінця року.

Натомість на наступний рік Москва має ще амбітніші плани. Паліса повідомив журналістам, які зібралися в посольстві України у Вашингтоні, що президент Росії Владімір Путін прагне окупувати всю Україну на схід від річки Дніпро, яка розділяє країну навпіл.

Росія також сподівається захопити Одесу та Миколаїв, щоб відрізати Україну від Чорного моря, яке є життєво важливим каналом для експорту українського зерна.

На жаль, вони не говорять про мир. Вони готуються до війни,

– повідомив Паліса.

Наразі незрозуміло, чи зможе Росія досягти цих цілей. Москва повільно просувається на полі бою, але їй важко досягти таких великих територіальних здобутків, як на початку війни.

Проте військові аналітики прогнозують, що Росія збільшить темпи своїх операцій у літньому наступі, щоб посилити тиск на Україну. Водночас вони зазначають, що Москві може бути важко підтримувати темпи до 2026 року.

Західні чиновники неодноразово заявляли, що у своїй розвідці вони не побачили нічого, що вказувало б на те, що Путін поступився своїми прагненнями назавжди прив'язати Україну до Росії та укласти грандіозну угоду із Заходом, яка б переглянула архітектуру безпеки в Європі після Холодної війни.

Саме це мають на увазі російські чиновники, коли говорять про вирішення "корінних причин" війни. Колишній директор відділу аналізу Росії ЦРУ Джордж Бібі заявив, що росіяни хочуть угоди, але вони не розглядають її як головну між собою та українцями.

На його думку, окупанти думають, що це тривале геополітичне перетягування каната між Москвою та Вашингтоном.

Варто зауважити, що Росія під час переговорів з Україною в Стамбулі виклала свої ультимативні умови для припинення війни в так званому "меморандумі". Він включав вимоги щодо міжнародного визнання анексії Кримського півострова, а також чотирьох українських регіонів, частково окупованих Москвою.

У ньому містився заклик до України назавжди відмовитися від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО та обмежити чисельність збройних сил країни, що офіційний Київ вважає червоною лінією. З огляду на це, Бібі вважає, що Вашингтон не повністю розуміє, якої угоди прагне Росія.