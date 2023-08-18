Путин боится войны на годы: в разведке опровергли российскую ИПСО о затяжных боевых действиях

Владимир Путин стремится завершить войну здесь и сейчас. Тезис о затяжных боевых действиях, который временами появляется в медиа, является российской ИПСО, направленной на внешнюю аудиторию.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал 24 Каналу, что внутри самой России раздаются совершенно противоположные месседжи.

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"Информационная волна от путинской России о войне на годы – это во многом ИПСО. Потому что для внутренней аудитории совсем другие нарративы – режим пытается, напротив, распрягать ситуацию", – подчеркнул Юсов.

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Запуская идею затяжной войны наружу, Россия стремится, в частности, деморализовать украинцев и демотивировать антипутинскую коалицию.

Россия не готова вести затяжную войну

Ресурсы страны-агрессора ограничены, мобилизационная система почти не работает, а также продолжаются чистки в минобороны, разведке и армии. С таким набором Кремль не может вести затяжную войну.

Путин боится войны на годы и предпочел бы ее избежать. Потому что другой посыл идет от Кремля – это переговоры здесь и сейчас,

– подчеркнул Юсов.

В то же время Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы освободить нашу землю от захватчиков как можно скорее. Мы рассчитываем на такой же подход со стороны наших партнеров и союзников.

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