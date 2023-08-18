Путин боится войны на годы: в разведке опровергли российскую ИПСО о затяжных боевых действиях
Владимир Путин стремится завершить войну здесь и сейчас. Тезис о затяжных боевых действиях, который временами появляется в медиа, является российской ИПСО, направленной на внешнюю аудиторию.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал 24 Каналу, что внутри самой России раздаются совершенно противоположные месседжи.
Вашему вниманию Он очень боится, – оппозиционер опроверг страшилки Путина о затяжной войне
"Информационная волна от путинской России о войне на годы – это во многом ИПСО. Потому что для внутренней аудитории совсем другие нарративы – режим пытается, напротив, распрягать ситуацию", – подчеркнул Юсов.
Почему Россия не может вести затяжную войну: смотрите видео
Запуская идею затяжной войны наружу, Россия стремится, в частности, деморализовать украинцев и демотивировать антипутинскую коалицию.
Россия не готова вести затяжную войну
Ресурсы страны-агрессора ограничены, мобилизационная система почти не работает, а также продолжаются чистки в минобороны, разведке и армии. С таким набором Кремль не может вести затяжную войну.
Путин боится войны на годы и предпочел бы ее избежать. Потому что другой посыл идет от Кремля – это переговоры здесь и сейчас,
– подчеркнул Юсов.
В то же время Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы освободить нашу землю от захватчиков как можно скорее. Мы рассчитываем на такой же подход со стороны наших партнеров и союзников.
Что происходит в России: последние новости
- Война давно перекинулась на территорию страны-агрессора. Так, ночью 18 августа дроны снова атаковали бизнес-центр "Москва-Сити", где расположены три министерства.
- Набирает обороты мобилизация в России. Учитывая нехватку желающих, активно вербуют заключенных – не только мужчин, но и женщин.
- Тем временем продолжается падение национальной валюты. Теперь россияне смогут приобрести 1 доллар не менее чем за 100 рублей.