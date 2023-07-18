Юг атаковали "Шахедами", по Одессе запустили "Калибры": хронология 510 дня войны

Россия продолжает терроризировать Украину, обстреливая мирные города. В то же время, на фронте продолжается адский бой – наши защитники отбивают атаки врага и идут в наступление на некоторых направлениях.

Важнейшие события за 18 июля с фронта и тыла и что происходит на международной арене – читайте в материале 24 Канал.

Днем раньше Взрывы на Крымском мосту, падение Су-25 в России: хронология 509 дня войны

Хронология событий 18 июля

В Институте изучения войны отметили, что атака на Крымский мост будет иметь дальнейшие последствия для российской логистики на Юге Украины. Российские туристы, бежавшие из оккупированного Крыма, усложнили трафик и российскую логистику с полуострова в тыловые районы Запорожской и Херсонской областей.На оккупированной части Херсонской области россияне готовятся к псевдовыборам – набирает обороты принудительная паспортизация населения. Очень много случаев насилия против тех, кто отказывается получить российский паспорт. В селах активно работают выездные офисы под сопровождением военных.Россияне атаковали Одессу крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. В городе слышались громкие звуки взрывов. Последствия обстрела пока неизвестны.Россияне атаковали дронами Николаевскую область – на одном из объектов возник довольно серьезный пожар.Россияне выпустили "Шахеды" на Юг Украины – в Одессе работала ПВО.На 11-й день после ракетного удара по Львову среди завалов обнаружили кота Черчиля. В момент, когда его нашли, владелица пушистика Оля была во дворе – она сразу повезла его к ветеринару. Пушистик обезвожен, устал, но имеет аппетит.Бывший Специальный представитель США по переговорам по Украине Курт Волкер сказал, что Украина более способна в военном плане, чем большинство членов НАТО. И защищает Украина те ценности, на которых Североатлантический союз и основывается. Тем временем Россия напала, ведь "стремится победить эти ценности". И Киеву необходимо настаивать на членстве в НАТО, ведь если он застрянет в зале ожидания, это даст Путину зеленый свет для нового нападения.