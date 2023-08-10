Кремль может закончить войну, но есть нюанс, – Гудков о планах Путина

Россия продолжает терять своих военных на войне на Украине. Поэтому страна-агрессор не прочь завершить боевые действия, но на своих условиях.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что наступательные попытки оккупантов направлены на усиление их позиций во время переговоров.

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"Кремль стремится завершить войну, но на своих условиях. Они пытаются начать контрнаступление, чтобы показать, что они еще в силе, что они еще способны, что у них еще есть ресурсы", – пояснил Гудков.

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Диктатор боится россиян

В мае заместитель российского министра иностранных дел Михаил Лагузин озвучил требования Кремля для завершения войны. Мол, Украина должна отказаться от вступления в НАТО и ЕС, признать оккупированные территории и русский язык – государственным.

"Путин давно ведет войну против собственного народа – сейчас она расширяется, масштаб репрессий наращивается", – отметил Гудков.

Как известно, для усиления безопасности собственного режима диктатор подписал закон о вооружении росгвардии тяжелой техникой. Паранойя диктатора выходит за любые пределы здравого смысла – он готов убивать своих граждан.

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