Почти миллион: Путин назвал число оккупантов, воюющих в Украине

Хозяин Кремля рассказывал о программе "Время героев". По мнению российского диктатора, участники войны против Украины являются настоящей "элитой" России, поэтому программа призвана подготовить их к госслужбе. Тогда же Путин сказал, сколько оккупантов воюет в Украине, передает 24 Канал.

Интересно, что в мае на фронт отправились первые женщины-заключенные из колонии под Санкт-Петербургом. Они согласились поехать туда еще осенью из-за жестких условий содержания, но не понятно, почему их не отправляли. Также пока не ясно, какие планы у Кремля относительно таких военнослужащих.

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Сколько оккупантов воюет в Украине сейчас

Почти 700 тысяч,

– пафосно заявил Путин.

Военных согнали слушать его речь, они сговорчиво кивали. Так что вполне возможно, что скоро госслужащие массово уйдут со своих должностей, уступив место тем, кто привез из Украины унитаз или стиралку.

Какие цифры ранее называл Путин и можно ли им верить

Интересно, что в декабре прошлого года Путин говорил о 617 тысячах, тогда как набор контрактников в российскую армию составлял 486 тысяч человек. Из мобилизованных на фронте было 200 тысяч.

В ГУР тогда назвали другое количество: численность российской армии в Украине, по данным наших разведчиков, составляла 443 тысячи.

В январе российский диктатор говорил о 600 тысячах.

На май было известно, что на оккупированных территориях дислоцируются более 500 тысяч российских захватчиков. А Владимир Зеленский сообщил, что возле границы Украины собирается еще одна группировка войск.

Итак, мы видим, как враг наращивает свои силы. И все же не может захватить наше государство – ни за три дня, ни за три года.