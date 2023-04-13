"Мне симпатичен украинский народ": советник Путина поразил циничным заявлением

Советник российского диктатора Владимир Мединский поразил циничным заявлением, что между Россией и Украиной "нет конфликта". В полномасштабной войне пропагандист видит только так называемый "конфликт традиционных колониалистов".

Циническое заявление Мединский сделал в интервью одному из российских пропагандистских СМИ. Более того, он заявил, что "не чувствует ненависти к Украине и ее народу", сообщает 24 Канал.

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"Мне глубоко симпатичен украинский народ"

Советник Владимира Путина дал интервью российским пропагандистам, буквально кишащим циничными заявлениями. В частности, Мединский подчеркнул, что не считает всех украинцев "бандеровцами". По его маразматическому мнению, есть лишь часть "идеологически зомбированных" и, казалось бы, нужно отличать "украинский режим, украинский народ и прочее".

Полномасштабная война длится уже второй год. После зверств в Буче и Ирпене, пыток и убийств украинских военнопленных и гражданских, массовые захоронения, выявляемые на деоккупированных территориях, российская пропаганда продолжает цинично говорить о том, что "у России нет конфликта с Украиной".

Мы, к сожалению, имеем конфликт традиционных колониалистов, веками выстраивавших успешные колониальные империи, с территорией, которая не захотела быть колонией. Нас хотели сделать колонией с XVII века, то одни, то другие, то третьи,

– цинично заявил кремлевский прихвостень.

Более того, он подчеркнул, что "не чувствует ненависти к украинцам", а наоборот – симпатизирует ему. Кроме того, советник диктатора настоял на том, что проведение так называемой "спецоперации" было "неизбежным".

Российская пропаганда пробила очередное дно

Россияне запустили масштабную ИПСО с Владимиром Зеленским. Оккупанты распространяют якобы "французский" мультфильм, в котором президента Украины изображают алкоголиком и наркоманом, а первую леди Елену Зеленскую – именно той, на кого делает ставки Запад.

Кроме того, в мультике главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы "докладывает" Зеленскому, что "битву за Бахмут проиграли".

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что информационно-психологическую операцию оккупанты запустили еще в марте. Тогда они создали фейковые страницы в популярных соцсетях, на которых распространяют "французский мультфильм".