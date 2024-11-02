ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала вторжения, – Сирский

Украинские военные сейчас сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения. Больше всего атак врага за минувшие сутки Генштаб зафиксировал на Кураховском направлении.

Главнокомандующий ВСУ рассказал о ситуации на фронте на встрече с делегацией Вооруженных сил Чехии во главе с начальником Генштаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой, пишет 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.

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Что рассказал Сырский о ситуации на фронте

Главком объяснил, что рассказал чешским коллегам о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной.

Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. Сейчас Вооруженные Силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения,

– заявил генерал.

По его словам, Чехия является инициатором ряда критически важных инициатив. В частности, говорится о:

коалиции по развитию возможностей артиллерии, бронетанковой техники,

авиационной коалиции и коалиции интегрированной системы ПВО/ПРО.

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Александр Сырский поблагодарил генерал-лейтенанта Карела Ржегка, правительство и народ Чехии за поддержку Украины.

Кстати, аналитики DeepState написали, что Россия оккупировала Ясную Поляну в Донецкой области. Также враги продвинулись в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, возле Новоукраинки и Тернов.