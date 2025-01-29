Россияне 67 раз атаковали украинские позиции на Покровском направлении, – сводка Генштаба

Российская армия продолжает наступать на украинские территории. Враг атакует Покровское направление и пытается продвинуться вблизи Торецка.

По состоянию на 22:00 29 января за сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне один раз пытались продвинуться в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении враг 10 раз атаковал украинские позиции вблизи Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Однако, подразделения Сил обороны отбили все атаки оккупантов.

На Лиманском направлении российские войска атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Новолюбовка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина. Украинской армии удалось отбить 26 вражеских атак.

На Северском направлении оккупанты совершили шесть попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Верхнекаменского. По состоянию на 22:00 два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские Силы обороны отбили десять попыток российской армии продвинуться вперед в районах Новомаркового, Часового Яра и Ступочок.

На Торецком направлении оккупанты 15 раз пытались продвинуться вперед в районах Крымского и Торецка, также бомбили Константиновку КАБами.

На Покровском направлении россияне 67 раз атаковали украинские позиции в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлиное, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме этого, оккупанты нанесли авиаудары управляемыми авиабомбами по Белицкому, Покровску и Одрадному.

Стоит отметить, что потери российской армии на направлении за 29 января составили 294 человека убитыми и ранеными. Украинским Силам обороны удалось уничтожить одну вражескую боевую бронированную машину, три автомобиля, один мотоцикл, четыре антенны БпЛА, артиллерийскую систему, пять средств спутниковой связи, средство РЭБ и пять БпЛА оперативно-тактического уровня.

На Новопавловском направлении россияне совершили шесть атак по украинским позициям вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новоочеретоватое. Авиаудару подверглись населенные пункты Разлив и Новопавловка.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты не проводили активных действий.

На Курском направлении украинские воины отбили семь атак захватнической армии, один бой продолжается до сих пор. Кроме этого, вражеская авиация по собственной территории нанесла 19 авиаударов, сбросив при этом 35 КАБ.