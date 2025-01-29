Станом на 22:00 29 січня за добу на фронті відбулося 152 бойових зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни один раз намагались просунутись в напрямку Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку ворог 10 разів атакував українські позиції поблизу Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової. Однак, підрозділи Сил оборони відбили всі атаки окупантів.

На Лиманському напрямку російські війська атакували українських захисників в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. Українській армії вдалося відбити 26 ворожих атак.

На Сіверському напрямку окупанти здійснили шість спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Верхньокам’янського. Станом на 22:00 два боєзіткнення триває досі.

На Краматорському напрямку українські Сили оборони відбили десять спроб російської армії просунутись вперед в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти 15 разів намагалися просунутися вперед в районах Кримського та Торецька, також бомбардували Костянтинівку КАБами.

На Покровському напрямку росіяни 67 разів атакували українські позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли. Два боєзіткнення тривають досі. Окрім цього, окупанти завдали авіаударів керованими авіабомбами по Білицькому, Покровську та Одрадному.

Варто зазначити, що втрати російської армії на напрямку за 29 січня склали 294 особи вбитими та пораненими. Українським Силам оборони вдалося знищити одну ворожу бойову броньовану машину, три автомобілі, один мотоцикл, чотири антени БпЛА, артилерійську систему, п’ять засобів супутникового зв’язку, засіб РЕБ та п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня.

На Новопавлівському напрямку росіяни здійснили шість атак по українських позиціях поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате. Авіаудару зазнали населені пункти Розлив та Новопавлівка.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти не проводили активних дій.

На Курському напрямку українські воїни відбили сім атак загарбницької армії, один бій продовжується досі. Окрім цього, ворожа авіація по власній території завдала 19 авіаударів, скинувши при цьому 35 КАБ.