ООН зафиксировала рекордное количество жертв среди гражданских в апреле 2025 года

Апрель 2025 года стал самым смертоносным месяцем для гражданских лиц в Украине с сентября 2024 года из-за массового применения Россией баллистических ракет. В общем, в результате вражеских ударов по крупным городам погибли по меньшей мере 209 человек.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ежемесячный доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

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Какое количество жертв среди гражданских в апреле

Апрель этого года в Украине стал самым смертельным месяцем для гражданских лиц с сентября 2024 года.

Кривой Рог, Сумы, Днепр, Запорожье, Киев и Харьков подверглись разрушительным обстрелам, которые привели к многочисленным смертям и ранениям среди гражданских лиц. Одной из основных причин такого резкого роста количества пострадавших стало массовое применение баллистических ракет по крупным городам по всей стране,

– сообщила председатель ММПЧУ Даниэль Белль.

В ООН сообщили, что в апреле погибли по меньшей мере 209 гражданских людей, а еще 1146 получили ранения.

4 апреля в результате удара баллистической ракетой по Кривому Рогу погибло 20 гражданских, по меньшей мере 63 человека были ранены. Через неделю, 13 апреля, две ракеты попали в Сумы, что привело к гибели по меньшей мере 31 гражданского и ранения 105 человек.

18 апреля в Харькове во время ракетного удара погиб один человек, еще 102 получили травмы. 24 апреля в Киеве в результате атаки ракетами и барражирующими боеприпасами погибли по меньшей мере 11 человек, 81 человек был ранен.

Россия не прекращает атак на крупные города Украины

Атаки на крупные украинские города продолжаются и в мае. Сейчас зафиксированы новые удары по Харькову, Одессе, Запорожью и Киеву, что снова привело к жертвам среди гражданских лиц.

ММПЧУ также отмечает значительное количество жертв среди детей. В апреле погибло по меньшей мере 19 детей и 78 получили ранения – это самый высокий месячный показатель за весь период с июня 2022 года.

Атаки беспилотниками малого радиуса действия на передовых позициях стали причиной 23% всех потерь среди гражданского населения в апреле.

Всего с января по апрель 2025 года в Украине погибло 664 гражданских, еще 3425 получили ранения, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.