Могло прилететь по бывшему заводу Volkswagen: ночью дроны посетили Калужский аэропорт

В России в ночь на 30 августа состоялась атака дронами. Она охватила несколько областей, а еще временно оккупированный Крым, передает 24 Канал.

Больше всего беспилотников было в Брянской области. А вот в Крыму под ударом мог оказаться аэродром Кировское.

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Что известно о взрывах возле аэродрома в Калуге

Калуга (250 километров от границы) утром принимала наши приветствия. Серьезных последствий не зафиксировано, но сбивают исключительно стрелковым оружием. Тренируемся? Испытываем новые разработки? Энтузиасты?

– сыронизировал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

И действительно: на роликах, обнародованных в сети, хорошо слышно, как по БПЛА стреляют.

Россияне стреляют по дрону возле Калужского аэропорта: смотрите видео

Российское минобороны сообщило, что в течение ночи уничтожили 18 украинских БПЛА:

11 над Брянской областью;

4 – над Калужской;

2 – над Крымом;

1 – над Белгородской областью.

В одном из роликов показан момент сбития беспилотника. Видео интересно с учетом нескольких моментов: во-первых, заявлено, что это снято в районе аэропорта. А во-вторых, на незаблюренной версии, которая есть в сети, видно, как россиянка наблюдает за сбиванием, а потом подпрыгивает и машет руками.

Россияне прыгают от радости после сбивания дрона: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика!)

Над Калугой сбиты четыре украинских беспилотника, два из них – на подлете к международному аэропорту города. Жертв нет, есть разрушения. Предварительно, дрон также прилетел на бывший завод Volkswagen, который только открылся после смены немецкого владельца. Между аэропортом и заводом – 5 километров,

– говорится в сообщении прокремлевского телеграм-канала.

Интересно, что из всех регионов, которые были под атакой 30 августа, только Калужская не имеет границы с Украиной. От нашего государства ее отделяет пограничная Брянщина, а вот следующая область на восток – уже Московская.