Найбільше безпілотників було у Брянській області. А от у Криму під ударом міг опинитися аеродром Кіровське.

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Що відомо про вибухи біля аеродрому в Калузі

Калуга (250 кілометрів від кордону) зранку приймала наші привітання. Серйозних наслідків не зафіксовано, але збивають виключно стрілецькою зброєю. Тренуємось? Випробовуємо нові розробки? Ентузіасти?

– зіронізував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

І справді: на роликах, оприлюднених у мережі, добре чутно, як по БпЛА стріляють.

Росіяни стріляють по дрону біля Калузького аеропорту: дивіться відео

Російське міноборони повідомило, що протягом ночі знищили 18 українських БПЛА:

11 над Брянською областю;

4 – над Калузькою;

2 – над Кримом;

1 – над Бєлгородською областю.

В одному з роликів показано момент збиття безпілотника. Відео цікаве з огляду на декілька моментів: по-перше, заявлено, це зафільмовано в районі аеропорту. А по-друге, на незаблюреній версії, яка є в мережі, видно, як росіянка спостерігає за збиттям, а потім підстрибує та вимахує руками.

Росіяни стрибають від радощів після збиття дрона: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика!)

Над Калугою збито чотири українські безпілотники, два з них — на підльоті до міжнародного аеропорту міста. Жертв немає, є руйнування. Попередньо, дрон також прилетів до колишнього заводу Volkswagen, який тільки відкрився після зміни німецького власника. Між аеропортом та заводом – 5 кілометрів,

– ідеться в повідомленні прокремлівського телеграм-каналу.

Цікаво, що з усіх регіонів, які були під атакою 30 серпня, тільки Калузька не має кордону з Україною. Від нашої держави її відділяє прикордонна Брянщина, а от наступна область на схід – уже Московська.