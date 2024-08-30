Окупанти завдали авіаудару по Сумах, у місті пожежа, людей просять зачинити вікна. Тривогу в області оголосили близько першої ночі, і станом на шосту ранку вона ще триває.

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Росіяни "знищили" за ніч понад десять безпілотників

Небезпека від дронів була у Курській, Бєлгородській і Воронезькій областях. Про це повідомили "губернатори" відповідних регіонів.

Під атакою була переважно Брянщина. Там протягом години "збили" 8 безпілотних літальних апаратів літакового типу, а в наступну годину нібито знищили ще три.

Місцева влада повідомила, що руйнувань і постраждалих нема, але екстрені служби працювали на місцях. Наразі немає інформації, чи були влучання насправді. Немає і відео, які зазвичай поширюють у мережі росіяни.

Довідка. Брянська область межує із Курською, а також із Білоруссю. На південь від неї – Чернігівщина.