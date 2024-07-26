Планируют ли россияне большое наступление на Юге: что говорят в ГУР

Несколько дней подряд говорят о возможном наступлении оккупантов на Запорожье. Поэтому в ГУР ответили, что известно на данный момент.

Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, планирует ли враг наступать на Юге. Ранее этот представитель ГУР заявил о трудностях оккупантов с набором контрактников.

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Где собираются наступать россияне в ближайшее время

Глобальных, существенных изменений во вражеской группировке не наблюдается. Они пытаются проводить ротации, несут большие потери. Приоритетным направлением для врага остается Донбасс,

– сказал Андрей Юсов.

Однако боестолкновения и отдельные попытки наступательных операций со стороны врага есть практически по всей линии фронта. На это Силы обороны готовят адекватный ответ.

Наиболее ожесточенные бои происходят как раз на украинском Донбассе. Но, по словам представителя ГУР, враг проводит много обманных маневров и действий.

Что известно о возможном наступлении россиян на Запорожье

21 июля в ОУВ "Таврия" сообщили, что россияне активизировались на Запорожье. Там в течение недели увеличилось количество штурмов.

Несколько дней спустя представитель оперативной группировки войск "Таврия" капитан Дмитрий Лиховий заявил, что в Запорожской области 90 тысяч россиян. А также что наблюдается прирост этого количества: за последние три недели прибавилось еще две тысячи. Однако данные разведки указывают, что резких существенных изменений, которые влияли бы на изменение характера боевых действий, нет. Признаки формирования наступательной группировки врага не обнаружены.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин считает иначе.

"С той мобилизацией, которая есть на сегодня у них, им хватает личного состава, чтобы попробовать наступательные действия на Запорожском направлении или еще где-то на Юге", – сказал он.

И объяснил: Запорожское направление дается врагу сложнее. Оккупантам трудно там продвигаться, они ограничены в ширине. Но они будут пробовать расширить имеющийся коридор, потому что это стратегически важно. Если россияне допустят там сужение, это будет означать прерывание логистики и связи с Крымом.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина "может дать хороший ответ", если Москва планирует очередной штурм на юге Запорожской области.