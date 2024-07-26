Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, чи планує ворог наступати на Півдні. Раніше цей представник ГУР заявив про труднощі окупантів із набором контрактників.

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Де збираються наступати росіяни найближчим часом

Глобальних, істотних змін у ворожому угрупованні не спостерігається. Вони намагаються проводити ротації, зазнають великих втрат. Пріоритетним напрямком для ворога залишається Донбас,

– сказав Андрій Юсов.

Проте боєзіткнення й окремі спроби наступальних операцій з боку ворога є практично по всій лінії фронту. На це Сили оборони готують адекватну відповідь.

Найбільш запеклі бої відбуваються саме на українському Донбасі. Та, за словами представника ГУР, ворог проводить багато обманних маневрів і дій.

Що відомо про можливий наступ росіян на Запоріжжі

21 липня в ОУВ "Таврія" повідомили, що росіяни активізувалися на Запоріжжі. Там протягом тижня побільшало штурмів.

Кілька днів потому речник оперативного угруповання військ "Таврія" капітан Дмитро Лиховій заявив, що в Запорізькій області 90 тисяч росіян. А також що спостерігається приріст цієї кількості: за останні три тижні додалось ще дві тисячі. Проте дані розвідки вказують, що різких суттєвих змін, які впливали б на зміну характеру бойових дій, немає. Ознак формування наступального угрупування ворога не виявлено.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін вважає інакше.

"З тією мобілізацією, яка є на сьогодні у них, їм вистачає особового складу, аби спробувати наступальні дії на Запорізькому напрямку або ще десь на Півдні", – сказав він.

І пояснив: Запорізький напрямок дається ворогові складніше. Окупантам важко там просуватися, вони обмежені у ширині. Але вони будуть пробувати розширити наявний коридор, бо це стратегічно важливо. Якщо росіяни допустять там звуження, це означатиме переривання логістики та зв'язку з Кримом.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна "може дати хорошу відповідь", якщо Москва планує черговий штурм на півдні Запорізької області.