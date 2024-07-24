Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, зауваживши, що на сьогодні ворог володіє значною кількістю ресурсів і серед особового складу, і серед техніки. Хоча окупанти продовжують зазнавати величезних втрат.

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Чи можливий наступ Росії на Запоріжжі

Сили оборони регулярно розбивають ворожі підрозділи. Але окупанти мають змогу відводити їх від передової та поповнювати.

На жаль, те, скільки ми знищили ворога ще недостатньо для того, щоб він відмовився від своїх планів. І навіть, розбиваючи певні підрозділи, окупанти їх або відводять, або поповнюють. З тією мобілізацією, яка є на сьогодні у них, їм вистачає особового складу, аби спробувати наступальні дії на Запорізькому напрямку або ще десь на Півдні,

– зауважив військовий.

Запорізький напрямок є більш пріоритетним для росіян, ніж Харківський. Там у них є "коридор". І в разі його звуження у них будуть проблеми з логістикою та зв'язком з тимчасово окупованим Кримом.

Запорізький напрямок дається для них складніше. Там набагато важче просуватися. Але він стратегічно для них важливіший. Адже вони там обмежені у ширині. І допустити звуження не можуть, бо це означатиме переривання логістики та зв'язку з Кримом. А розширити його вони однозначно будуть намагатися,

– підкреслив Жорін.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Сили оборони зможуть зупинити ворога в разі чергового наступу на Запорізьку область. Україна здатна дати їм "хорошу відповідь".

Раніше в ОСУВ "Таврія" повідомили, що окупанти продовжують поповнювати особовий склад на Запоріжжі. Наразі там перебуває близько 90 тисяч осіб, які розосереджені по всьому напрямку. Частина з них виконує тилові функції. За останні три тижні чисельність ворога зросла на 2 тисячі. Однак наразі ознак формування наступального угруповання ворога не виявили.