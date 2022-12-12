Если Путин неожиданно умрет, то война закончится, – Зеленский
Зеленский убежден, что если Путин неожиданно умрет, война России против Украины закончится. По крайней мере, на некоторое время так точно.
Если Владимир Путин умрет, то война России против Украины закончится, ведь институты страны-террористки не будут работать. Такое мнение Владимир Зеленский выразил в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", пишет 24 канал.
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Почему войны не будет, когда Путин умрет
По словам Зеленского, если Путин умрет в результате болезни или несчастного случая, то война закончится, ведь в авторитарном режиме многое зависит от одного человека. И Кремль будет вынужден заняться внутренней политикой.
Поэтому когда такой человек идет, институты останавливаются. Такое время было в СССР. Остановилось все. Им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней,
– сказал президент.
При этом он отметил, что большой процент россиян верит Путину.
СМИ приписывают Путину множество болезней
- СМИ сообщают, что Путину якобы нужна операция на толстой кишке после того, как он упал с лестницы в собственной резиденции и повредил копчиковую кость. Из-за удара он якобы "непроизвольно опорожнился", что может быть связано с наличием у него рака желудочно-кишечного тракта.
- Также британские СМИ недавно сообщили, что диктатор страдает от многих болезней. У него диагностировали болезнь Паркинсона на ранней стадии, которая очень быстро прогрессирует. Также Путину приписывают рак поджелудочной железы. Но близкое окружение Путина говорит и о раке простаты у диктатора.
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Путин серьезно болен, но на то, что он умрет "сегодня – завтра", не стоит надеяться.