Если Путин неожиданно умрет, то война закончится, – Зеленский

Зеленский убежден, что если Путин неожиданно умрет, война России против Украины закончится. По крайней мере, на некоторое время так точно.

Если Владимир Путин умрет, то война России против Украины закончится, ведь институты страны-террористки не будут работать. Такое мнение Владимир Зеленский выразил в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", пишет 24 канал.

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Почему войны не будет, когда Путин умрет

По словам Зеленского, если Путин умрет в результате болезни или несчастного случая, то война закончится, ведь в авторитарном режиме многое зависит от одного человека. И Кремль будет вынужден заняться внутренней политикой.

Поэтому когда такой человек идет, институты останавливаются. Такое время было в СССР. Остановилось все. Им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней,

– сказал президент.

При этом он отметил, что большой процент россиян верит Путину.

СМИ приписывают Путину множество болезней