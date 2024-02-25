Мы воюем не за президента, не за политиков, – журналист 24 Канала о цели борьбы в войне

Журналист 24 Канала Саша Марчак, который борется с оккупантами с 2022 года, поделился собственным видением, за что воюют украинские защитники. Он сказал, что сейчас идет борьба за будущие поколения, которые смогут изменить государство.

Своими мыслями защитник поделился в эксклюзивном материале 24 Канала. Саша Марчак отметил, что ВСУ борются за то, чтобы сохранить государство до того момента, когда будущее поколение сможет что-то изменить.

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"Их мышление точно будет иным"

Саша Марчак до полномасштабного вторжения был редактором региональных новостей на 24 Канале. Когда в 2014 году началась Революция Достоинства, ему было всего 16 лет. Именно тогда он и решил стать журналистом.

С началом полномасштабного вторжения Саша Марчак продолжал работать, однако в августе 2022 года прошел собеседование в 47-й отдельный штурмовой полк (теперь – бригада). Он участвовал в ожесточенных боях за Работино и Авдеевку.

Говоря о том, за что борются сейчас ВСУ с врагом, Саша Марчак объяснил, что военные должны сохранить наше государство до того момента, когда придет новое поколение и будет готово что-то изменить.

Мы воюем не за президента, не за политиков, а за то, чтобы сохранить государство до момента, когда придет поколение, которое сможет его изменить. Я когда-то думал, что им будет наше поколение, но, к сожалению, многие из нас погибнет. Те, кто останутся, – будут травмированы войной. Когда кто-то говорит: "Мальчики придут с войны, наведут порядок" – это так не работает. История уже не раз видела такое. Просто с давних времен о таких поколениях мы ничего не знаем, а тех, кто боролся не так давно, нам пытались стереть из памяти. Возможно, новой генерацией станут именно дети, которые уже сейчас играют не конструкторами, а строят миры из кубиков в компьютере. Их мышление точно будет другим,

– отмечает Саша Марчак.

Продолжаются ожесточенные бои на фронте