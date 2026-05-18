Об этом в подкасте "Воин свободы" для 24 Канала отметил военный Владимир с позывным HI-FI, подчеркнув, что сегодня идти на позицию, когда враг внедрил оптоволоконные дроны, стало значительно труднее. Он раскрыл детали того, с чем приходится сталкиваться пехоте в современной войне.

Смотрите также Убил оккупанта с 3800 метров: снайпер-рекордсмен из СБУ более полутора лет не выходил на задания

Ценность пехоты на фронте: какие сложности возникают?

Война существенно изменилась из-за развития технологий. Сегодня на фронте обе стороны используют широкий спектр беспилотников и в частности оптоволоконные дроны представляют большую опасность. Военный с позывным HI-FI заметил на том, что если раньше пикап или М113 завозили бойцов и им оставалось пол километра или километр быстро пробежать и они оказывались в блиндаже, то сейчас надо еще 5 – 10 километров идти пешком.

А на тебе БК, еда на 1 – 2 недели. Дополнительно вода, теплые вещи. Я был и в ССО, и в ДШВ, то у меня сложилось субъективное мнение, что больше всего выгребает пехота. Штурмовики зашли, отработали посадку, тогда пехота зашла, а штурмовики вышли. И на пехоту уже валится все, что можно: начиная со сбросов, заканчивая КАБами и всем остальным,

– рассказал Владимир, военный.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Сейчас защитник служит в бригаде пехоты и признается, что это настоящее испытание. Он вместе со своим собратом выходили на позиции помогать другим военным. Говорит, увидел, как бойцы находятся по 1 – 2 месяца в тесных блиндажах, где приходится сидеть втроем. Выйти из него – крайне сложно, ведь как только выходишь, противник нацеливает все имеющиеся у него средства поражения.

Отдельное испытание для пехоты – груз, который приходится нести на себе. Военный с позывным HI-FI поделился, что его собрат с позывным "Танкист" имеет рост 1 метр 55 сантиметров и вес 45 килограммов. Говорит, что когда тот отправлялся на позицию, на нем было больше нагрузки, чем он весит сам.

"Шел 10 километров и еще молодых трогал, мол, чего они там "хекают", говорил им ускориться. Ему 50 лет. Получил ранение (перелом позвоночника), немного подрихтовался, забрал у меня специальный корсет для спины и пошел дальше воевать. Только недавно был снова на нуле. И воюет, и не списывается, не бегает, как некоторые, бегают сразу и говорят, что царапина и просят 3 группу инвалидности и списание. Он воюет с первого дня, так же как и я", – рассказал Владимир, военный.

Из-за нехватки людей есть потребность в универсальных солдатах

Ранее Владимир был снайпером, сейчас стал универсальным бойцом. Пришлось, потому что людей в армии сегодня не хватает. Он отметил, что это не секрет, что в частях нехватка личного состава. Если сухопутная рота должна насчитывать 120 человек, то в лучшем случае, с его слов, там есть 40 – 50.

Сейчас, где несет службу Владимир, все бойцы как единая семья. Каждый знаком с женами друг друга. Если кто-то на нуле и нет возможности поговорить с близкими, а там, признается, практически никогда нет возможности отписаться, потому что нет связи, то другие собратья информируют их близких.

Звоним женщине, говорим, что все нормально, что вышел ее муж на связь. И жене спокойнее, и бойцу, потому что приходится стоять на позиции 1 – 2 месяца. Это же не просто стоишь, а каждый божий день на тебя насыпает и прилетает, а надо не только выстоять, а информацию передавать, чтобы не дай Бог не было ДРГ и никто не зашел,

– объяснил Владимир.

Поэтому пришлось стать универсальным солдатом. Говорит, что бывает надо заскочить в машину и поехать в качестве водителя, привезти бойцов. Когда нужно – может взять в руки автомат и пойти на задание. Когда есть подозрение, что зайдут ДРГ, берет оружие и отправляется на определенную локацию. Иногда приходится сидеть на позиции и выжидать по несколько недель.

Реалии войны: пехотинцы пробыли на позициях более 200 дней

Напомним, в марте 2026 года стало известно, что трое бойцов батальона Alcatraz 93-й бригады "Холодный Яр" держали позицию на Константиновском направлении (Донецкая область) 224 дня. За это время им удалось ликвидировать более десятка российских оккупантов. В основном "зачистку" вражеских сил осуществляли операторы дронов. А вот прямой контакт пехоты происходил преимущественно во время неблагоприятных погодных условий, в частности тумана, когда противнику удавалось приблизиться вплотную.

Россияне несколько раз срывали ротацию пехотинцев, однако провести ее все же удалось. Бойцы смогли выйти. Самый молодой боец группы, 21 летний военный с позывным "Жид", тогда рассказал, о том, как заходили на позицию. Говорит, что российские войска сразу направили на них более 40 FPV-дронов и следующие 2 дня непрерывно стремился уничтожить расположение украинской пехоты.

Нацгвардейцы под Покровском вдвоем держали позицию почти полгода

Ранее, в декабре 2025 года сообщалось, что двое нацгвардейцев с позывными "Текила" и "Повар" провели на передовой под Покровском (Донецкая область) более 160 дней и находились под постоянным огнем противника. Украинские бойцы несмотря на все сложности продолжали вести наблюдение за противником, помогали проводить эвакуацию, отражали атаки, уничтожали оккупантов во время стрелковых боев.

Бойцы имели с собой минимум вещей, воду брали из ближайшего источника, еду готовили сами по очереди. Передвигаться могли исключительно в сумерках, чтобы противник их не заметил и не зафиксировал их позицию. Военные рассказали, что самым тяжелым было пережить минометные обстрелы, когда прямо над головой укрытие разбирается.