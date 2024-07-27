Чтобы поразить Трампа: способны ли россияне на активизацию наступления осенью

В Запорожской области российская армия наращивает свои силы. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты могут осуществить наступательные действия. Наступление, вероятно, может произойти осенью, в этот период в США президентские выборы. Таким образом Россия хочет продемонстрировать Трампу будто она сильная и непобедимая армия.

Конец августа – начало сентября 2024 года станет периодом, когда будет понятно, на что дальше способна Россия на поле боя. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военный обозреватель Денис Попович, отметив, что оккупанты вынуждены перемещать живую силу с одного направления на другое из-за недостатка солдат.

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Людей не хватает, резервы – неподготовленные

Сможет ли Россия продолжить то наступление, которое началось практически год назад, станет понятно уже в ближайшее время.

Сейчас имеем последствия наступательных действий, которые российская армия начала в октябре 2023 года вблизи Авдеевки. Учитывая темпы их уничтожения, то, что они привлекают резервы и кое-где видим свидетельства того, что эти резервы неподготовленные, то через месяц – полтора можно будет делать выводы о способности России осуществлять наступление,

– озвучил Попович.

Военный обозреватель предположил, что те резервы, которые российская армия могла готовить для показательного наступления осенью 2024 года, она будет применять сейчас, потому что у оккупантов есть проблема с человеческим ресурсом. За сутки по состоянию на 27 июля потери личного состава противника составили 1 210 человек, с начала полномасштабной войны – 573 510.