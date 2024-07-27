Кінець серпня – початок вересня 2024 року стане періодом, коли буде зрозуміло, на що далі здатна Росія на полі бою. Таку думку в етері 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що окупанти вимушені переміщувати живу силу з одного напрямку на інший через нестачу солдатів.

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Людей не вистачає, резерви – непідготовлені

Чи зможе Росія продовжити той наступ, який почався практично рік тому, стане зрозуміло вже найближчим часом.

Зараз маємо наслідки наступальних дій, які російська армія почала у жовтні 2023 року поблизу Авдіївки. З огляду на темпи їхнього винищення, на те, що вони залучають резерви й деінде бачимо свідчення того, що ці резерви непідготовлені, то через місяць – півтора можна буде робити висновки щодо спроможності Росії здійснювати наступ,

– озвучив Попович.

Військовий оглядач припустив, що ті резерви, які російська армія могла готувати для показового наступу восени 2024 року, вона буде застосовувати зараз, бо в окупантів є проблема з людським ресурсом. За добу станом на 27 липня втрати особового складу противника склали 1 210 осіб, з початку повномасштабної війни – 573 510.