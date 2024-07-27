Такі численні втрати живої сили країна-агресорка зможе витримувати, поповнюючи людський ресурс своєї армії, трохи більше ніж протягом 2 років. Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що проблема Росії в тому, що вона відправляє на фронт непідготовлених бійців.

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Українські солдати краще підготовлені, ніж російські

Полковник армії Великої Британії у відставці наголосив, що, не маючи відповідної підготовки, солдати російської армії не здатні ефективно себе проявити на полі бою на відміну від ЗСУ.

Російські солдати знають тільки те, як тримати в руках гвинтівку. Якщо подивитися на новобранців, які вступають до російської армії, це не представники багатих й елітних верств суспільства, з Санкт-Петербурга чи Москви, які ухиляються від призову. Росії доведеться скоро почати призивати і їх також, тому вона не зможе витримати війну це понад 2 роки,

– озвучив Геміш де Бреттон-Гордон.

Росія залишатиметься небезпечною

Геміш де Бреттон-Гордон впевнений, що навіть після поразки Росія залишиться небезпечною країною для України й Заходу. Вона все ще намагатиметься атакувати не лише бомбами, а й через кібернетичні атаки й інші види діяльності.

"Настав критичний момент для України, тому Захід, а особливо європейські країни, повинні забезпечити її всім необхідним для перемоги над росіянами в найближчі декілька місяців. Інакше ситуація може ускладнитися. Деякі припускають, що Трамп стане президентом США, а він та його кандидат у віцепрезиденти Ді Венс раніше заявляли, що можуть припинити підтримку України", – підсумував полковник армії Великої Британії у відставці.