На подготовку – 10 дней: офицер бригады "Рубеж" поделился деталями новых штурмов россиян
- Все чаще на поле боя можно увидеть российских мотоштурмовиков, враг использует тактику атак на мотоциклах.
- Бригада НГУ "Рубеж" собирает средства на FPV-дроны для противодействия таким штурмам противника; офицер бригады рассказал чем такие атаки усложняются.
Враг не оставляет попыток штурмовать украинские позиции. Противник все чаще выбирает способ для атак, используя мотоциклы.
Офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш в эфире 24 Канала рассказал, что как бы странно это не звучало, такая тактика в определенной степени эффективна, хотя бойцы, которые осуществляют такие штурмы на мототранспорте – обычно плохо подготовлены.
Смотрите также Воины разбили вражескую колонну штурмовиков еще до линии соприкосновения: в ГУР показали эпические кадры
Как действует враг и что нужно СОУ, чтобы противодействовать ему?
Когда противник едет на военной технике, которая полностью забита личным составом, 10 – 15 бойцов, то поразить такую цель – значительно легче, чем ударить по 15 оккупантам на мотоциклах, потому что это уже 15 различных целей, а не одна в виде БМП.
Они пытаются штурмовать на мотоциклах, но уровень обученности этих войск низкий, потому что на подготовку дается 10 дней, а этого недостаточно. В ямках и на холмах они падают, наши войска их добивают,
– озвучил Отченаш.
Офицер бригады рассказал, что поскольку российская армия штурмует украинские позиции с использованием большого количества мотоциклов, то есть насущная необходимость в FPV-дронах. Сейчас бригада "Рубеж" проводит сбор, чтобы приобрести такое средство поражения. Цель – 1 миллион гривен. Уже собрано – более 900 тысяч гривен.
"Это наиболее эффективное средство поражения. Такие дроны очень актуальны и помогают уничтожать войска противника. FPV-дроны используются очень часто и не каждый из них долетает до своей цели, из десяти – долетят четыре", – рассказал Отченаш.
Из-за этого украинским защитникам нужно постоянное пополнение. Офицер бригады рассказал, что россияне начали применять дроны на оптоволокне, выбирая тактику ожидания.
Противник сажает FPV-дрон на дорогу. Пока не разрядится батарея, ждет будет ли двигаться какая-то техника,
– рассказал Отченаш.
Уровень подготовки пилотов FPV-дронов, Mavic и других БпЛА – в СОУ, как отметил офицер бригады "Рубеж", значительно выше, чем у российских войск. Он озвучил, что раньше у украинских бойцов был дефицит коптеров и каждый они ценили максимально сильно, выбирая для поражения ими приоритетные цели.
Зато у врага такого дефицита не было, он направлял их на любые цели, часто не попадая в них. Из 230 FPV-дронов, которые россияне запускают ежедневно, долетает ориентировочно 30. Из этих 30, как рассказал Отченаш, попадает в цель еще значительно меньше. Однако их у противника очень много, дефицита он не испытывает.
Приобщиться к сбору бригады "Рубеж" НГУ на приобретение FPV-дронов можно донатом на номер карты: 4441 1111 2822 2167 или отсканировав указанный QR-код.