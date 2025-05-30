Россияне не оставляют цели выйти на границу Днепропетровщины, – подполковник ВСУ

Противник пытается постоянно штурмовать, применяет на поле боя немалое количество живой силы. Именно человеческий ресурс у России огромный, поэтому страна-агрессор регулярно пополняет свои потери.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил подполковник, командир батальона беспилотных систем 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Андрей Назаренко, отметив, что проблем у врага с обеспечением техникой или БпЛА он не видит.

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Какой дедлайн был у врага

Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что российская армия сейчас больше всего стремится пересечь административную границу Днепропетровской области. Назаренко отметил, что враг ставил себе дедлайн сделать это до 9 мая, однако до сих пор его попытки тщетны.

"На сегодня россияне не оставляют цели выйти на границу Днепропетровщины. Однако мы делаем все, чтобы эффективно уничтожать врага. За сутки в среднем наша бригада ликвидирует и ранит живую силу врага в количестве более 100 человек, не говоря уже об уничтожении мотоциклетной и легкой автотехники", – рассказал Назаренко.

Командир батальона беспилотных систем 72 ОМБ отметил, что заметно, что враг поставил производство дронов и техники на военные рельсы. Кроме того, он постоянно пополняет ресурс живой силы.

Относительно украинского войска, Назаренко озвучил, что продолжается рекрутинг в ВСУ, в ряды защитников Украины присоединяется немалое количество людей. Подполковник отметил, что война продолжается, а противник понимает только силу.

Конечно, можно надеяться на переговоры, когда-то война должна закончиться, но сегодня враг идет на коммуникацию только тогда, когда чувствует большую пощечину. Для этого нужно, чтобы все мобилизовались, начали помогать украинской армии,

– подытожил Назаренко.

Отметим, по мнению командира экипажа отдельного отряда беспилотных систем спецназначения "Тайфун" Нацгвардии "Скиф", следует готовиться к активизации российских войск на поле боя, а надеяться на результативность переговоров – не стоит. Он также озвучил, есть ли угроза продвижения оккупантов на Днепропетровщине.