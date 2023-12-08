Более 40 тысяч окупантов: в ВСУ рассказали, что происходит на Авдеевском направлении

Российские оккупанты под Авдеевкой несут колоссальные потери. В то же время враг не перестает бросать оккупантов туда.

Александр Штупун – спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления – в эфире телемарафона рассказал детали о ситуации на направлении. Российские оккупанты перебрасывают туда резервы. К новоприбывшим относятся хуже, чем к животным.

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На Авдеевском направлении действует около 40 тысяч человек, даже немного больше. Враг несет очень значительные потери: если в среднем посчитать, то около 300 – 400 человек в сутки,

– говорится в сообщении.

Самая горячая ситуация – возле Авдеевки и Марьинки. Пехоту российской оккупационной армии поддерживают бронетехника и авиация неприятеля.

Заметьте! Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага. По состоянию на 8 декабря удалось ликвидировать уже 337 220 оккупантов. В ISW заявили, что страна-террористка терпит потери в Украине с той же скоростью, с которой создает новые силы. Иногда, когда везет, оккупанты самоликвидируются и сами. России не удастся реализовать ни один свой план.