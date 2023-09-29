Действительно ли в Украине будет затяжная война: Данилов прокомментировал заявления союзников

Многие лидеры западных стран и некоторые аналитики считают, что необходимо готовиться к затяжной войне. Данилов прокомментировал эти заявления.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью с каналом Натальи Мосейчук отметил, что ему сложно комментировать слова западных союзников о сроках окончания войны в Украине, поскольку он не знает, с учетом каких аналитических данных они дают такие прогнозы. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему Запад призывает готовиться к затяжной войне

Алексей Данилов предположил, что западные союзники и аналитики, скорее всего, исходят из факторов, которые есть у них "на столе" сегодня.



Невосприятие фрагментации России – они этого пугаются и это правда. Нам до сих пор никто не может четко ответить на вопрос "что такое наша победа",

– заметил он.

Секретарь СНБО объяснил, что он нигде не слышал о том, что наши партнеры будут нас поддерживать до самой "победы". Только акцент на том, что Запад будет нас поддерживать в наших самостоятельных решениях.

Нам нужно четко понимать – они с нами идут к победе или они с нами идут определенный промежуток времени, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы,

– сказал он.

Он также считает, что сейчас в России и мире происходят события, которые точно в нашу пользу. Итак, главная наша задача сейчас – держать устойчивость, не впадать в печаль и не паниковать.

Нам своё делать. Нам нужно защищать государство, нам нужно освобождать его от агрессора. Потому что если мы остановимся на этом пути – имейте в виду, что тогда отыграются на нас все, и не только Путин. Мы живем в очень сложном, непростом мире и мы сегодня видим, что иногда даже у стран-партнеров политическая целесообразность преобладает те или иные вещи, которые мы называем "ценности",

– заявил Алексей Данилов.

Что предшествовало