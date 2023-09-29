Действительно ли в Украине будет затяжная война: Данилов прокомментировал заявления союзников
Многие лидеры западных стран и некоторые аналитики считают, что необходимо готовиться к затяжной войне. Данилов прокомментировал эти заявления.
Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью с каналом Натальи Мосейчук отметил, что ему сложно комментировать слова западных союзников о сроках окончания войны в Украине, поскольку он не знает, с учетом каких аналитических данных они дают такие прогнозы. Об этом пишет 24 Канал.
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Почему Запад призывает готовиться к затяжной войне
Алексей Данилов предположил, что западные союзники и аналитики, скорее всего, исходят из факторов, которые есть у них "на столе" сегодня.
Невосприятие фрагментации России – они этого пугаются и это правда. Нам до сих пор никто не может четко ответить на вопрос "что такое наша победа",
– заметил он.
Секретарь СНБО объяснил, что он нигде не слышал о том, что наши партнеры будут нас поддерживать до самой "победы". Только акцент на том, что Запад будет нас поддерживать в наших самостоятельных решениях.
Нам нужно четко понимать – они с нами идут к победе или они с нами идут определенный промежуток времени, а потом будут смотреть и делать те или иные выводы,
– сказал он.
Он также считает, что сейчас в России и мире происходят события, которые точно в нашу пользу. Итак, главная наша задача сейчас – держать устойчивость, не впадать в печаль и не паниковать.
Нам своё делать. Нам нужно защищать государство, нам нужно освобождать его от агрессора. Потому что если мы остановимся на этом пути – имейте в виду, что тогда отыграются на нас все, и не только Путин. Мы живем в очень сложном, непростом мире и мы сегодня видим, что иногда даже у стран-партнеров политическая целесообразность преобладает те или иные вещи, которые мы называем "ценности",
– заявил Алексей Данилов.
Что предшествовало
- 17 сентября немецкие журналисты опубликовали интервью с генсеком Нато Йенсом Столтенбергом. Он заявил, что в основном войны продолжаются дольше, чем ожидалось, когда они начинались. Поэтому Альянс должен быть готов к тому, что война России против Украины будет затяжной.
- После этого Немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг сообщил, что Бундесвер уже запланировал поддержку украинской армии к 2032 году, но западные партнеры должны ускорить поставки вооружения. Он также подчеркнул, что победа Украины будет достигнута выходом на границы 1991 года.
- Следует заметить, что не все западные союзники настроены на затяжную войну. В частности, британцы считают, что Украина может победить Россию уже в 2024 или 2025 году. Однако для этого нужно, чтобы страны-партнеры увеличили поставки оружия в Украину.