Обманывают своих же солдат: военный раскрыл, как россияне пытаются приближаться к позициям ВСУ
- Российское военное командование дезинформирует своих штурмовиков и пользуется неблагоприятными погодными условиями.
- ВСУ пытаются противодействовать замыслам врага, украинские пехотинцы осуществляют зачистку территорий, куда ему удалось продвинуться.
Российские войска усиливают давление на фронте. На фоне переговоров Россия стремится захватить побольше украинских территорий. В зимний период враг пользуется неблагоприятными погодными условиями, чтобы иметь продвижение.
Об этом в эфире 24 Канала отметил командир батальона беспилотных систем 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Андрей Назаренко, рассказав, к чему прибегает российское командование на Харьковщине.
Российских бойцов дезинформируют их командиры
Противник пользуется туманом, несколько раз приближался вплотную к украинским позициям, начинал стрелковый бой. По словам Назаренко, российская армия увеличивает количество штурмовых действий и даже несколько позиций ВСУ смогла захватить.
Однако благодаря удачной работе всех сил и средств СОУ, особенно усилиям украинских пехотинцев, которые зачистили территорию, планам противника удалось противодействовать. Как результат – украинские военные взяли немалое количество российских солдат в плен.
Враг движется на фронте в основном малыми пехотными группами. Однако местами пытается завести большое количество штурмовиков, дезинформируя свой личный состав о том, что определенные позиции уже под их контролем. Хотя на самом деле это не соответствует действительности,
– озвучил Назаренко.
Подводя итоги ноября, командир батальона доложил, что его бойцам удалось уничтожить более 100 российских солдат, более 50 единиц военной техники врага, более 200 огневых позиций, большое количество средств связи, РЭБ.
Основное о ситуации на фронте:
- Согласно данным Генштаба наибольшее количество боестолкновений за сутки по состоянию на утро 9 декабря зафиксировано на Покровском участке фронта – 43. На Александровском направлении Силы обороны отбили 17 вражеских штурмов, на Костинтиновском враг совершил 16 атак. На Гуляйпольском отрезке состоялось 15 боестолкновений, на Лиманском – 10.
Аналитики Deep State сообщили, что по состоянию на 9 декабря российские войска взяли под контроль ряд сел Донецкой области, говорится о Покровском районе. Среди таких: Гнатовка, Сухой Яр, Лисовка, Рог, Новопавловка. Продвижение врага зафиксировано в Северске (туда россияне стягивают пехоту), Мирнограде.
Институт изучения войны констатирует, что противник на севере Харьковской области осуществлял наступление. На Купянском направлении враг проводил штурмовые действия, но подтвержденных изменений линии фронта нет. Однако фиксируется продвижение российских войск в направлении Боровой.