Об этом сообщил Верховцевский горсовет.

Что известно о погибшем?

Корень Игорь Викторович родился 12 апреля 1988 года в селе Тарасовка Верхнеднепровского района. В 1992 году его семья переехала в Верховцево, где он и проживал.

После окончания местной школы № 2 учился в Каменском высшем профессиональном училище на электрогазосварщика.

Работал на Днепровском металлургическом комбинате. Впоследствии – на предприятиях родной общины: в Верховцевском рельсосварочном поезде, Верховцевском Центре механизации путевых работ, ООО "Солома".

В 2021 году он переехал в город Вольногорск, где работал на горно-металлургическом комбинате и в ООО "Вольногорское стекло".

15 декабря 2025 года Игорь Коринь вступил в ряды ВСУ. Он проходил службу в качестве водителя-электрика-моториста отделения роты беспилотных наземных систем. Он погиб при выполнении боевого задания 1 июля в Донецкой области.

У него осталась семья: жена Валентина, дочь Анастасия, мать Светлана и сестра Инна.



Погибший Игорь Коринь / Фото Верховцевского городского совета

Потери Украины

11 июля стало известно, что на войне погиб Роман Миштурак, который год считался пропавшим без вести. В начале полномасштабного вторжения он находился за границей, однако решил вернуться в Украину и вступить в ряды ВСУ.

На войне против российских захватчиков погиб военнослужащий из Коломыи Сергей Токовинин. Военный с 21 октября 2024 года числился пропавшим без вести.