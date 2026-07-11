Об этом сообщили в Дрогобычском городском совете.

Что известно о погибшем военном?

После более чем года неизвестности подтвердилась гибель Романа Миштурака из Дрогобыча. Он проживал на улице Самборской и учился в общеобразовательной школе №3.

В начале полномасштабного вторжения он находился за границей, однако решил вернуться в Украину и вступить в ряды ВСУ. Защитник служил старшим водителем штурмового батальона воинской части А4638.

К сожалению, 3 июля 2025 года во время выполнения боевого долга по защите Украины связь с воином прервалась, после чего он длительное время находился в статусе пропавшего без вести,

– отметили в горсовете.

Информация о предстоящих проводах и месте захоронения будет обнародована позднее.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Миштурака. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

На войне погиб военный из Житомира – Дмитрий Суховец. В 2025 году защитник добровольно вступил в ряды ВСУ. Во время выполнения боевых задач неоднократно получал ранения, но каждый раз возвращался на фронт.

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб лейтенант полиции Дмитрий Артамонов. Защитник погиб 19 мая 2026 года на Краматорском направлении в результате удара российских FPV-дронов.

На войне против российских захватчиков погиб военнослужащий из Коломыи Сергей Токовинин. Защитник более года считался пропавшим без вести.