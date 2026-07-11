Про це повідомили у Дрогобицькій міській раді.

Що відомо про загиблого військового?

Після понад року невідомості підтвердилася загибель Романа Міштурака з Дрогобича. Він проживав на вулиці Самбірській та навчався у загальноосвітній школі №3.

На початку повномасштабного вторгнення він перебував за кордоном, однак вирішив повернутися в Україну та приєднатися до лав ЗСУ. Захисник служив старшим водієм штурмового батальйону військової частини А4638.

На жаль, 3 липня 2025 року під час виконання бойового обов'язку з захисту України, зв’язок із воїном обірвався, після чого він тривалий час перебував у статусі зниклого безвісти,

– зазначили у міськраді.

Інформація щодо майбутнього прощання та місця поховання згодом буде оприлюднена.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Романа Міштурака. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

На війні загинув військовий із Житомира – Дмитро Суховець. З 2025 року захисник добровільно вступив до лав ЗСУ. Під час виконання бойових завдань неодноразово зазнавав поранень, але кожного разу повертався назад на фронт.

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув лейтенант поліції Дмитро Артамонов. Захисник поліг 19 травня 2026 року на Краматорському напрямку внаслідок удару російських FPV-дронів.

На війні проти російських загарбників загинув військовослужбовець з Коломиї Сергій Токовінін. Захисник понад рік вважався зниклим безвісти.