Война в Украине вступает в критическую стадию, – министр обороны Британии

Министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что война в Украине переходит в критическую стадию. Вследствие этого он призвал усилить помощь Украине.

Гили уверен, что совместная позиция пяти самых мощных в военном плане государств Европы позволит сдержать расширение российской агрессии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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В Британии предостерегли от расширения российской агрессии

Заявление Гили прозвучало на брифинге в Берлине после встречи министров обороны Британии, Германии, Франции, Италии и Польши.

Джон Гили отметил, что защита Великобритании начинается в Украине, ведь, если Путин победит в Украине, то не остановится на этом. Министр обороны Великобритании также добавил, что целью российского диктатора является дестабилизация демократий на всем континенте.

Гили призвал усилить коллективную оборону, поскольку война в Украине вступает в критическую стадию. Он отметил, что вместе с украинским министром обороны Рустемом Умеровым они обсудили необходимость удвоения поддержки Украины.

Я думаю, что тот факт, что мы собрались вместе, как пятерка, очень четко сигнализирует о том, что мы будем объединены и готовы защитить наш континент от агрессоров. Мы будем твердо стоять перед лицом угроз Путина и вместе будем сдерживать любое расширение российской агрессии,

– заверил Гили.

Гили сообщил, что вместе с союзниками они подготовили уже 50 тысяч украинских военных. Кроме этого, на прошлой неделе Великобритания взяла на себя дальнейшие обязательства по помощи Украине.

По его словам, европейские страны работают над укреплением восточного фланга НАТО и усилением сотрудничества в разработке систем противовоздушной обороны и ракет большой дальности.