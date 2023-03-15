Решающий момент в войне, – глава Пентагона обратился к странам-союзницам

Ллойд Остин заявил, что в войне России с Украиной наступил решающий момент. Странам-союзницам следует выполнить свои обязательства быстро и в полной мере.

Россия терпит колоссальные потери. Украинские защитники и защитницы героически обороняют родную землю от российских оккупантов.

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Остин – глава Пентагона – подчеркнул, что решающий момент уже настал.

Сейчас мы в решающем моменте борьбы Украины за свободу. Все это демонстрирует нашу неизменную решительность и единство,

– заявил Остин.

Международная коалиция должна обеспечить Украину всем необходимым для борьбы с российской агрессией. Глава Пентагона подчеркнул, что говорится не только о вооружении. Также необходимы запасные части и возможности технического обслуживания техники, переданной Украине ранее.

Резников поблагодарил Ллойда

Алексей Резников – министр обороны Украины – подытожил "Рамштайн 10". Он отметил, что этот день вселяет оптимизм. В частности, во время заседания говорилось об усилении противовоздушной обороны, обучении и формировании "бронированного кулака".

"Рамштайн 10" внушает оптимизм: усиление противовоздушной обороны, снабжение боеприпасами, обучение и формирование "бронированного кулака", – подчеркнул министр обороны Украины.

Резников поблагодарил Ллойда за выдающееся лидерство. Кроме того, министр обороны выразил благодарность друзьям Украины из антикремлевской коалиции.

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе за свою свободу. Украинские воины поражают своим мастерством и готовностью овладевать новыми технологиями. Врагу наносят колоссальные потери.

Тем временем российские террористы не могут справиться со своей техникой даже на учениях . В ходе очередных тренировок россияне утопили сразу две бронированные машины.

Украинские воины уже заканчивают обучение на Leopard 2. Процесс длился четыре недели. Все это время воины ВСУ находились на военной базе в северо-восточном городе Сарагоса. В Испании положительно оценили результаты украинских воинов.