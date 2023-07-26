Россия атаковала Харьковскую область "Шахедами", Шойгу прибыл в КНДР: хронология 518 дня войны

Россия продолжает обстреливать мирные украинские города и пытается идти в наступление на определенных направлениях в ответ на контрнаступление ВСУ. В то же время украинские воины продолжают сдерживать российское нашествие, враг несет большие потери.

Что происходило 26 июля на фронте, в тылу и на международной арене – читайте в материале 24 Канал.

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Хронология событий 26 июля

После скандала с военкомом Евгением Борисовым Владимир Зеленский поручил проверить других военных. Президент сообщил, что уже есть некоторые предварительные результаты проверки и они неутешительны.Россияне атаковали Первомайскую общину Харьковской области "Шахедами". Есть попадания по промышленным объектам.К вечеру 25 июля министр обороны России прибыл в КНДР, встречали его со всеми почестями. Официально он должен поучаствовать в торжественных мероприятиях. В России надеются, что этот визит должен поспособствовать укреплению военных связей между двумя странами