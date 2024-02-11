Очередная атака "Шахедами", день траура в Харькове: хронология 718 дня войны

06:14, 11 февраля

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях российской атаки на нефтебазу 9 февраля. Он отметил, что сейчас местным жителям ничего не угрожает. Повторного возгорания, скорее всего, не будет.

Также Терехов добавил, что от нефтебазы фактически ничего не осталось. Там нет топлива, потому что оно все сгорело.

В то же время мэр Харькова отметил, что эта нефтебаза была частной, и никакого отношения к военным не имела. Относительно дефицита горючего, то в городе пока перебоев нет.